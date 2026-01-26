Spieler bestellt günstige SSD, Verkäufer storniert den Kauf, um das Produkt einen Tag später für den 3-fachen Preis zu verkaufen

Ein Spieler kauft eine SSD, doch der Verkäufer erhöht kräftig den Preis. Das zeigt, dass die hohen Preissteigerungen mittlerweile auch bei anderen Produkten angekommen sind.

Hardware wird immer teurer. Mittlerweile haben die steigenden Preise nicht nur Arbeitsspeicher, sondern auch andere Komponenten wie SSDs erreicht. Das zeigt jetzt auch das Beispiel eines Nutzers, der „nur“ zwei M.S-SSDs für sein System bestellen wollte.

Kürzlich warnte der Manager einer großen Firma, dass die Zeiten von günstigen SSDs endgültig vorbei seien.

Immer häufiger stornieren Verkäufer Bestellungen, um die Preise nachträglich anzupassen

Was hat der Nutzer gemacht? Der Nutzer berichtet auf Reddit, dass er sich zwei günstige NVMe-SSDs für 125 US-Dollar bestellt habe. Doch der Verkäufer habe seinen Kauf storniert und das gleiche Modell für den 3-fachen Preis wieder neu eingestellt. Laut einem Screenshot kostet die NVMe-SSD jetzt 406,99 US-Dollar. Und er ist nicht die einzige Person, die von solchen Stornierungen betroffen ist.

Diese Aktionen von verschiedenen Verkäufern sorgen in der Community für wenig Begeisterung. Denn in der Regel sind immer Spieler die Leidtragenden, die am Ende von steigenden Preisen getroffen werden. Einige verweisen noch mal auf die Preissteigerungen von Corsair: Der bekannte Kanal GamersNexus würde die Situation derzeit beobachten.

Viele Nutzer suchen mittlerweile eine Alternative zu den stark gestiegenen Preisen im Tech-Bereich. Und einige gehen sogar so weit, dass sie teilweise 18 Jahre alte Komponenten kaufen: DDR3-RAM und passende Prozessoren sind nämlich deutlich günstiger. Händler berichten, dass die Verkaufszahlen für alte Hardware rapide gestiegen sein sollen: Nutzer kaufen gerade aus Verzweiflung 18 Jahre alte Hardware, weil moderner Arbeitsspeicher gerade viel zu teuer ist

