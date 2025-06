Ein Spieler bestellt sich eine Radeon RX 9070 XT von AMD auf Aliexpress, doch nach zwei Wochen lässt er den Kauf stornieren. Zwei Wochen später hat er plötzlich zwei Grafikkarten zu Hause. Denn das mutmaßlich verschollene Paket ist doch noch eingetroffen.

Ein Spieler bestellt sich auf der chinesischen Plattform Aliexpress eine RX 9070 XT von AMD. Die Radeon RX 9070 XT gilt derzeit als eine der besten Grafikkarten von AMD, wenn nicht sogar als beste Grafikkarte des Jahres 2025.

Doch zwei Wochen später ist die Überraschung groß, denn er bekommt die Grafikkarte noch ein zweites Mal geliefert. Aliexpress gilt unter Spielern umstritten, weil die Plattform von Betrügern auch missbraucht wird, um Fake-Produkte und Schrott zu verkaufen. Ein YouTuber bestellte etwa einen teuren Gaming-PC auf Aliexpress und hattte reichlich Probleme damit.

Spieler storniert Grafikkarte, bekommt sie zwei Wochen später noch zugestellt

Was hat der Spieler genau gemacht? Der Spieler erklärte auf Reddit, wie sich die Situation zugetragen haben soll:

Der Spieler bestellte eine Radeon RX 9070 XT auf Aliexpress. Dabei wählte er eine Anime-Variante der GPU, die in der Regel etwas teurer sind.

Einen Monat nach der Bestellung stellt der Nutzer fest: Seine bestellte Grafikkarte hängt wochenlang in Usbekistan fest. Aliexpress bietet ihm von sich aus eine volle Erstattung der Grafikkarte an, die er auch annimmt. In diesem Augenblick ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Grafikkarte noch bei ihm ankommt.

Der Spieler bestellt sich seine RX 9070 XT erneut auf Amazon. Hier erhält er sein Produkt auch wenig später.

Die Überraschung folgt zwei Wochen später: Denn dann wird seine bestellte Grafikkarte von Aliexpress doch noch ausgeliefert. Die hatte er zu dem Zeitpunkt schon wieder völlig vergessen.

Warum wurde die Grafikkarte überhaupt geliefert? Das passiert zum Beispiel, wenn ein Produkt storniert wird oder vom Verkäufer als „Verloren“ deklariert wird und dann trotzdem geliefert wird. Amazon bietet diese Option ebenfalls an: Geht die erste Sendung „verloren“, dann verschickt Amazon das gekaufte Produkt erneut. In einigen Fällen, so berichten Nutzer, liefert Amazon dann beide Produkte aus.

Ein Spieler hatte etwa von Amazon zwei OLED-Monitore erhalten und wollte einen wieder zurückgeben, doch Amazon schenkte ihm das zweite Gerät.

Doch Amazon muss nicht immer so kulant sein wie in dem Fall mit dem OLED-Monitor. So hatte etwa ein Familienvater eine Grafikkarte auf Amazon bestellt, aber ein Fake-Produkt erhalten. Und Amazon wollte das Produkt nicht erstatten, weil Amazon den Vater für den Übeltäter gehalten hat. Am Ende nahm die Sache doch ein gutes Ende: Gamer kauft Grafikkarte auf Amazon, bekommt Fake-Produkt – Händler verweigert Erstattung bis zur Rückgabe des „richtigen“ Artikels