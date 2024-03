Ein Spieler hat 400 Stunden in Skyrim verbracht und erklärt, warum er sein Pferd lieber im Stall stehen lässt

Es könnte eine Erklärung dafür sein, dass so manch ein Spieler lieber die Beine in die Hand nimmt, als auf dem Rücken der Pferde durch Himmelsrand zu galoppieren. Ein anderer Spieler hat 13 Jahre nach Release das höchste Level erreicht, indem er 43 Stunden den gleichen Zauber wirkt.

Daran könnte etwas dran sein. Wie Lianne Cruz, Animatorin bei Skyrim, in einer Dokumentation des ehemaligen Bethesda-Mitarbeiters Jonah Lobe auf YouTube bekannt gab, schafften es die Pferde beinahe nicht in das finale Spiel. Es wäre schwierig gewesen, die Reittiere vernünftig zu implementieren.

Neues MMORPG auf Steam sieht aus wie Skyrim, klingt wie The Witcher, startet Test – So macht ihr mit

Die schöne Landschaft würde nicht so schnell an einem vorbeiziehen, und viele Orte könne man mit einem Pferd schlicht nicht erreichen.

The Elder Scrolls V: Skyrim – Official Trailer

Als Spieler bereist man den nördlichen Teil des Kontinents Tamriel, auf dem unter anderem noch Cyrodiil (Oblivion) oder Morrowind zu finden sind. Die Landschaft wird von Nadelwäldern und Bergen bestimmt. Die Pfade führen in verschiedene Dörfer und Städte, in dunkle Grabkammern und bis an die höchsten Gipfel.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to