Spieler sagen, Diablo 4 fühlt sich so gut wie nie an: Bietet bald einzigartige Inhalte, anstatt nur die Konkurrenz zu kopieren

Die Community erklärt, dass Diablo 4 immer besser wird. Das liegt vor allem daran, dass die Entwickler verstärkt auf eigene Ideen setzen. Das Spiel bekomme endlich eine Identität, die dem Action-RPG lange gefehlt habe.

Diablo 4 erschien im Juni 2023 und seitdem sind mittlerweile mehr als 2 Jahre vergangen. Blizzard hat seitdem kräftig Zeit und Ressourcen in die Weiterentwicklung des Action-RPGs gesteckt.

Und viele Spieler sagen, dass sich Diablo 4 seitdem immer weiter in die korrekte Richtung entwickelt habe. Vor allem würde man an einer eigenen Identität arbeiten, anstatt nur die guten Ideen der Konkurrenz zu kopieren.

Diablo 4 arbeitet an seiner eigenen Identität und das kommt richtig gut an

Was war die Kritik der Spieler? Die Entwickler von Diablo 4 versuchten laut Community viele Ideen der Konkurrenz zu übernehmen, um etwa die Spieler der Vorgänger zu überzeugen oder um Veteranen aus Path of Exiles anzusprechen. Doch das soll laut Spielern zu einem Problem geführt haben: Dem Spiel fehlte bisher eine eigene Identität oder Richtung. Man versuchte vieles zu sein, ohne es am Ende wirklich zu erreichen.

So erklärte damals auch der bekannte Streamer und Kritiker Michael „Bellular“ Bell, dass Diablo 4 eine Identität fehle und sich zum Release vieles unfertig angefühlt habe. Eben, weil man sich nicht auf eine Zielgruppe einigen konnte oder wollte. Am Ende seien weder neue Spieler noch langjährige Veteranen mit dem Spiel zufrieden gewesen.

Wie sieht es aktuell aus? Mit der neuen Erweiterung, „Lord of Hatred“, könnte sich genau das ändern. So schreibt ein Nutzer auf Reddit, dass Blizzard derzeit den richtigen Weg mit Diablo 4 einschlage:

[Diablo 4] scheint [es] in der nächsten Erweiterung mehr zu sich selbst zu finden. Es stärkt seine Endgame-Säulen, bietet mehr einzigartige Dinge für Diablo 4 und scheint eine bessere Richtung einzuschlagen. Die Zeit wird es natürlich zeigen, aber ich bin gespannt.

Insgesamt scheinen die Spieler bisher ziemlich zufrieden mit dem Zustand von Diablo zu sein. Einige erklärten bereits, die Season 11/12 könnte der Wendepunkt für Diablo 4 und Blizzard sein und das Hack’n’Slay endlich ein richtig gutes Spiel werden.

Denn das Entwicklerteam steckte viele Verbesserungen in das Spiel und veröffentlichte obendrein mit dem Paladin eine lang geforderte Klasse für das Action-RPG. Und die neue Erweiterung im April 2026 könnte ebenfalls frische Inhalte bieten.

In wenigen Monaten soll es für Diablo 4 übrigens Nachschub geben: Die zweite Erweiterung erscheint am 28. April 2026 und lässt sich bereits auf allen Plattformen vorbestellen. Alle Infos zu den Inhalten des DLC findet ihr in unserer Übersicht: Diablo 4: Lord of Hatred – Alle wichtigen Infos zu Release, Preis, Trailer und Inhalt