Kandidat für den Preis als Deutscher Spieler des Jahres spielt gar nicht so viel

Marcel „Staiy“ Krustin ist ein deutscher YouTuber, der für seine Reaction-Videos bekannt ist. Er ist jetzt für den Deutschen Computerspielpreis als „Spieler des Jahres 2025“ nominiert. Dabei steht Staiy aktuell in der Kritik und er ist nicht gerade für seine Gaming-Inhalte bekannt.

Was ist das für ein Preis? Der Preis des „Spieler*in des Jahres“ wird im Rahmen des „Deutscher Computerspielpreis“ (DCP) vergeben.

Es ist ein undotierter Preis, der von einer Jury verliehen wird. Die Auszeichnung will E-Sportler, Let’s Player oder Spieler ehren, die mit besonderen Leistungen aufgefallen sind. Es geht nicht nur um das Erbringen einer spielerische Leistung, sondern auch um ein Engagement für das Medium Games, die Community oder die Gesellschaft. Der Preisträger soll aber ausdrücklich mit Gaming in Verbindung steht.

2023 machte der Preis Schlagzeilen, wie die Streamerin Shurjoka zur Spielerin des Jahres gekürt wurde, was Kritiker auf der Plan rief, sie sei gar keine Spielerin, sondern mache vor allem politische Inhalte. In den Jahren danach entwickelte sich das zu einem Dauerstreit.

HandOfBlood war Deutschlands Spieler des Jahres 2022,:

Das sind die 5 Nominierten für den Preis als Spieler*in des Jahres

Wer ist dieses Jahr nominiert? Die 5 Nominierten sind dieses Jahr:

Der Historiker und Twitch-Streamer Steinwallen, der für Strategiespiele bekannt ist. Wir haben auf MeinMMO darüber berichtet, dass er sich gegen die Deutschland-Erweiterung von Hearts of Iron positioniert hat

Der Influencer Staiy, der vor allem für seine Reaction-Videos bekannt ist, in denen er andere Creators zum Teil mit harschen Worten kritisiert. So war er zentral in eine Debatte verwickelt, wie viel YouTuber ihren Mitarbeitern, den Cuttern, zahlen sollten.

Der Podcaster Dom Schott, der bei seinem Format „Ok Cool“ Interviews mit Entwicklern und Medienschaffenden führt. Schott arbeitete früher für GamePro, die wie MeinMMO zu Webedia gehört. Der aktuelle Preisträger als Spieler des Jahres, Maurice Weber, arbeitet ebenfalls für Webedia.

Lunarie, die als Casterin im E-Sport arbeitet und sich für die Förderung von Frauen im E-Sport einsetzt.

JustNoahDe, ein Content-Creator aus Österreich, der für seinen Inhalte zu Minecraft bekannt ist, aber auch mit der ARD zusammenarbeitet.

Staiy steht durch rauen Umgangston in der Kritik

Warum ist das gerade bei Staiy so kritisch? Staiy ist aktuell in eine Kontroverse mit der YouTuberin Alicia Joe verwickelt. Die Meinungsbloggerin hat ihm vorgeworfen, selbst keine Inhalte zu schaffen, sondern über die Inhalte anderer herzuziehen und „Empörung“ als Geschäftsmodell zu nutzen.

Sie fühlte sich unter anderem durch ein aggressives Thumbnail falsch dargestellt, das sie als “abartig” bezeichnete. Staiy hat das Thumbnail später geändert.

Staiy hatte mehrfach ausgeführt, dass er nicht mehr auf die Inhalte von Alicia Joe reagiere, da sie ihn nicht interessierten und ihn wütend machten. Er hat es dann aber trotzdem immer wieder getan. Alicia Joe fühlte sich durch seine Inhalte von ihm gezielt angegriffen.

Bei Staiy ist zudem fraglich, ob es den Gaming-Bezug gibt, der eigentlich als Voraussetzung für den Preis gelten sollte. Staiy hat zwar einen eigenen Kanal auf YouTube, der sich mit Gaming beschäftigt, aber das ist nicht sein Flaggschiff-Kanal.

Der Gaming-Kanal von Staiy wird nur relativ spärlich befüllt.

Aber eigentlich ist er eher für politische und gesellschaftliche Inhalte bekannt:

Wie viel Gaming zeigt Staiy auf Twitch? Auf Twitch war Staiy in den letzten 365 Tagen insgesamt 1.403 Stunden auf Sendung, davon verbrachte er 1.087 in der Kategorie “Just Chatting”.

Seinen weiteren großen Kategorien waren “Dungeons and Dragons” (134 Stunden), “SUPERVIVE” (20 Stunden) und Norland (18 Stunden).

Im Gegensatz dazu war Steinwallen zwar “nur” 490 Stunden auf Twitch aktiv, hat aber den Großteil seiner Zeit mit Gaming verbracht: 94 Stunden in Just Chatting stehen 90 Stunden in Jagged Alliance 3, 59 Stunden in Civilization VII, 33 Stunden in Victoria 3 und viele Stunden in anderen Games gegenüber.

Lunarie_TTV und JustNoahDe hat fast all ihre Stunden auf Twtich in Games verbracht, vor allem in Minecraft.

Es entsteht der Eindruck, der Preis als „Spieler des Jahres“ hat vor allem mit der politischen Ausrichtung der Kandidaten zu tun und weniger mit Gaming. Genau darüber hatten sich schon früher Streamer empört, die bei ähnlichen Preisverleihungen leer ausgingen: MontanaBlack schimpft auf Preis, den er nicht gewinnt, und aufs „links-versiffte“ Twitch um HandofBlood