Spieler bricht Weltrekord in LoL – Für die längste Warteschlange aller Zeiten

Jeder von euch, der schonmal League of Legends gespielt hat, wird es wohl erlebt haben. Die Warteschlangenzeit für ein Spiel variieren zwischen ein paar Sekunden und mehreren Minuten. Doch so lange wie dieser Spieler hier habt ihr sicherlich noch nie auf ein Spiel gewartet.

Immer wieder mal berichten Spieler davon, dass sie lange in Warteschlangen feststecken. Das hat gelegentlich etwas mit dem Ranglistenplatz zu tun. Ist der Ranglistenplatz höher und ihr möchtet eine bestimmte Rolle bekommen, wartet man manchmal eine lange Zeit.

Der Client kann ebenfalls dran schuld sein und hat einen Bug. Dieser kann euch dann keiner offenen Lobby zuordnen und ihr wartet ewige Minuten. Verschiedene Spieler haben immer mal wieder längere Zeiten gewartet. Seid ihr aber zu lange inaktiv, loggt euch der Client eigentlich automatisch aus.

Wie hoch ist jetzt der Weltrekord in LoL? Nicht so bei folgendem Spieler. Er hat es geschafft, ganze 7 Tage in der Warteschlange zu stecken und das zu dokumentieren – 10.107 Minuten.

Bisher gab es lediglich Versuche bis 10.000 Minuten durchzuhalten, welche vom automatischen Logout unterbrochen wurden.

Eine Woche Warteschlange in League of Legends

Was hat der Spieler geschafft? Der Spieler “TFT Champion” von den türkischen LoL-Servern ist ein Spieler auf Level 12. Sein letztes Spiel hat er vor 4 Monaten gemacht und heute dann erst das erste Spiel (Stand 20.09./via u.gg). Es scheint ein sehr unregelmäßiger Spieler zu sein, der nur die Spaß-Modi von LoL spielt.

Dieser Spieler hat nach Monaten Pause mal wieder League of Legends gestartet und ist für den Spaß-Modus “Ultimate Spellbook” in die Warteschlange gegangen. Nach 10.107 Minuten hat der Spieler dann ein Video gedreht. So lange hat er es ausgehalten, um über 10.000 Minuten auf dem Counter zu haben. Das sind knappe 168 Stunden oder 7 Tage.

Auf dem Video erkennt man, dass die Warteschlangenzeit weiter voranschreitet, jedoch kann sich der Spieler nicht aus der Warteschlange oder der Gruppe lösen. Hierbei handelt es sich um einen Bug, den einige Spieler von LoL bestimmt schon mal erlebt haben. Gegen Ende des Videos schließt er den Client, um das Spiel neu zu starten.

Das Video haben wir euch hier einmal eingefügt. Schaut es euch selbst an:

Der LoL-Client hat immer mal wieder Bugs: Es ist nicht unüblich, dass der Client von League of Legends den ein oder anderen Bug hat. So haben schon seit Jahren Spieler immer wieder angemerkt, dass sie ewig lange Warteschlangenzeiten haben.

Der Spieler “CheaBoo” hat vor 3 Jahren schon mit einem Freund mindestens 73 Minuten in der Warteschlange für die Kluft der Beschwörer gewartet (via Reddit), während der Spieler “Kio” für den “Einer für Alle”-Spaß-Modus ganze 2.274:59 Minuten gewartet hat (via Reddit).

Was hat es mit den langen Warteschlangen auf sich? Längere Warteschlangen sind in League of Legends ziemlich üblich. Wenn sich viele Spieler mit verschiedenen Rollen zeitgleich in die Warteschlange gehen, findet sich recht schnell ein Spiel, doch wenn alle dieselbe Rolle spielen oder niemand mitspielen will, dann dauert es deutlich länger.

Wenn ihr mal bei den Profi-Spielern in den Stream geschaut habt, seht ihr etwas Spannendes. Die Warteschlangenzeiten sind dann zum Beispiel bis zu 20 Minuten lang. Die Streamer fangen an, sich in die Warteschlange zu reihen und währenddessen was anderes zu spielen.

Hier ist eine kurze Liste von einigen Spielen, die der Topstar der LCK “Faker” spielt, während er auf ein Game wartet (via YouTube) :

ALTF4

Rhytm Doctor

Minesweeper

Little Nightmare II

Auch Topspieler haben also mit langen Warteschlangen zu kämpfen. Hier erfahrt ihr mehr von Faker:

Kann man dagegen etwas tun? Wenn ihr eine lange Warteschlangenzeit habt, könnt ihr versuchen, die Warteschlange zu verlassen und neu beizutreten. Dann reiht ihr euch zwar wieder von vorn ein, aber ein potenzieller Bug kann somit ausgeschlossen werden.

Kommt ihr aber nicht mehr aus der Warteschlange raus, dann hilft nur noch ein Neustart vom Client.

Bei einigen Spielern ist mit hohen Warteschlangenzeiten zu rechnen. Macht es in so einem Fall den Profis ruhig nach und sucht euch ein Spiel, das ihr nebenbei spielen könnt, um eure Konzentrationsfähigkeit hochzuhalten oder eure Reflexe zu trainieren.

Hattet ihr bereits lange Wartezeiten oder ist euch so etwas schon mal passiert? Dann schreibt es uns in die Kommentare.

