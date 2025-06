Er bestellte eine CPU auf Amazon, doch das Paket verschwindet, wird vergessen und taucht völlig lädiert wieder auf

Ein Spieler wollte seinen Gaming-PC aufrüsten und bestellte deswegen eine neue CPU. Doch der Weg seines Pakets war mehr als abenteuerlich und als es endlich da war, wollte er es lieber zurückschicken.

Ein Spieler wollte seinen älteren Ryzen 5 3600 durch einen neuen Ryzen 7 5700x3D ersetzen. Er bestellte sich den neuen Prozessor auf Amazon. Doch er staunte nicht schlecht, als das Paket schließlich bei ihm eintraf.

Denn anstatt, wie andere Spieler, die doppelte oder dreifache Menge der Bestellung zu erhalten, kam das Paket in einem stark beschädigten Zustand bei ihm an. Nicht nur die Verpackung außen, sondern auch die eigentliche Verpackung der CPU war beschädigt. Wie schlimm das Paket aussieht, seht ihr im Titelbild.

Wie geht die Sache weiter? Der Nutzer erklärte in einem weiteren Post, dass er den Support von Amazon kontaktiert hat und eine Erstattung erhält. Dazu muss er das beschädigte Paket nur zurückschicken, erhält sein Geld zurück und kann sich den Prozessor dann einfach erneut bestellen. So schreibt er (via Reddit.com):

Falls es einige von euch interessiert: Ich habe den Amazon-Support kontaktiert, der mir gesagt hat, dass ich die CPU nur in einem Postamt abgeben muss, um sie zurückzuschicken (ich muss nichts bezahlen), und ich bekomme mein Geld zurück. Ich werde morgen eine neue bestellen.

Er selbst erklärte außerdem, dass er die CPU nicht getestet hat. Denn das Geschäft, wo er damals sein Paket abgeholt hatte, meinte damals, dass das Paket erst verschwunden und anschließend vergessen worden war. Daher mutmaßt er, dass mit dem Paket noch mehr nicht in Ordnung sein könnte:

Ja, es besteht die Möglichkeit, dass die CPU in Ordnung ist, aber ich werde mein Glück nicht versuchen. Die Kassiererin im Relay-Shop sagte mir, dass sie anscheinend verloren gegangen ist und ein paar Tage lang in einem Lieferwagen vergessen wurde, also bin ich mir nicht sicher, ob die Verpackung der wahre Schuldige ist.

Viele Nutzer in der Community halten das ebenfalls für die beste Idee. Einer erklärte zwar, dass der Prozessor am Ende noch funktionieren würde, doch das Risiko wollte der Spieler nicht eingehen.

Beschädigtes Paket gar nicht annehmen

Was tun, wenn Paket kaputt ankommt? Grundsätzlich ist die erste Empfehlung immer, ein beschädigtes Paket gar nicht erst anzunehmen. Das schreibt etwa Paketda.de. Denn mit eurer Unterschrift beim Zusteller bestätigt ihr den einwandfreien Zustand der Ware. Sollte es dennoch nicht anders gehen, etwa weil ihr den Inhalt dringend benötigt, solltet ihr Folgendes tun:

Prüft das Paket in Anwesenheit des Paketboten und lässt euch den Schaden schriftlich bestätigen. Solltet ihr das nicht tun, kann eine Reklamation deutlich schwieriger werden.

Schaden dokumentieren, indem ihr Fotos oder Videos vom Inhalt macht.

Bewahrt alles im Originalzustand auf, inklusive des Pakets, bis die Sache abgeschlossen ist.

Meldet unbedingt sofort den Schaden eures Pakets und/oder des Inhalts.

Wichtig ist in jedem Fall, dass ihr nicht voreilig die Empfangsbestätigung unterschreibt. In einigen Fällen ist das schwierig, da Amazon, Hermes und Co dazu übergegangen sind, ihre Pakete einem „kontaktlos“-Verfahren vor die Tür zu schmeißen. In diesem Fall müsst ihr auch auf die Kulanz des Verkäufers hoffen.

