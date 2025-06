Spieler spart monatelang auf eine Grafikkarte für 2.000 Euro auf Amazon – Bekommt stattdessen 2 Säcke mit Reis und Nudeln

Ein Spieler hat auf Amazon eine Grafikkarte bestellt, doch stattdessen erhält er Reis und Nudeln. Er selbst befürchtet, dass Amazon seine Rücksendung nicht ernst nehmen wird. Er ist nicht die erste Person, die gefälschte Produkte auf Amazon erhält.

Was hat der Spieler gemacht? Der Nutzer Ok-Atmosphere7655 erklärte auf Reddit, dass er monatelang für eine RTX 5090 gespart habe. Er hat einen sehr großen Monitor von Samsung und erklärte, dass er deswegen so eine Highend-Grafikkarte benötigen würde.

Schließlich bestellte er sich seine RTX 5090 auf Amazon in den Niederlanden. Bei Amazon bestellte er deswegen, weil die Grafikkarte dort am günstigsten erhältlich war. Doch genau das sollte sich als folgenschwerer Fehler erweisen.

Reis, Nudeln und eine uralte Grafikkarte

Was hat der Spieler erhalten? Amazon hat ihm zwar den offiziellen Karton der RTX 5090 geliefert, im Inneren befand sich aber keine RTX 5090, sondern stattdessen Reis, Nudeln und eine uralte Grafikkarte. Er selbst konnte das nicht fassen und erklärte, er habe sich direkt an Amazon gewendet. Er befürchtet habe, dass ihn Amazon nicht wirklich ernst nehmen werde.

Ich habe mich natürlich sofort mit Amazon in Verbindung gesetzt. Man ließ mich mehrere Tage warten und schließlich wurde ich gebeten, eine Reihe von Fotos zu machen, was ich auch tat. Sie haben mich dann gebeten, das Paket an Amazon zurückzuschicken, damit sie die Bestellung überprüfen können, aber ich habe dieses schreckliche Gefühl im Bauch, dass sie das nicht ernst nehmen werden.

Ok-Atmosphere7655 fügte hinzu: Er habe schon häufiger bei Amazon gekauft und auch seinen teuren Monitor für 2.000 Euro dort bestellt und in der Regel sei immer alles gut gegangen, „aber man muss nur einmal den Kürzeren ziehen, um am Ende ganz schön verarscht zu werden. Ich habe keine Ahnung, wie das überhaupt passieren konnte, und ich möchte einfach nur aus diesem Albtraum aufwachen.“

Wie geht die Sache weiter? Der Spieler erklärte, dass er das Paket samt Nudeln, Reis und Grafikkarte wieder zurück an Amazon schicken müsse, die sich dann den Vorfall ansehen wollen.

Scam und Betrug mit PC-Hardware kommt auf Amazon mittlerweile häufiger vor

Was ist das Problem an so einem Betrug? Auf den ersten Blick sehen das gekaufte Produkt und auch der Verkäufer zuverlässig aus. Wie in diesem Fall, wo die Grafikkarte im Original-Karton ausgeliefert worden ist.

Den Austausch in der Schachtel bemerkt dann im schlimmsten Fall erst der nächste Käufer, wenn Amazon den Inhalt des Produkts nicht eigenhändig überprüft. Andere Betrüger und Betrügerinnen nutzen andere Tricks, und versuchen den Käufer mit verschiedenen Tricks von Amazon wegzulocken.

Kann man sich dagegen schützen? Viele Personen geben mittlerweile den Tipp, ein Video zu machen, wenn ihr besonders teure Hardware auspackt:

Wenn ihr dann gefälschte Ware oder einfach ein falsches Produkt in den Händen haltet, dann habt ihr zumindest den Beweis auf eurer Seite. Denn sonst kann euch Amazon vorwerfen, dass ihr auch den Reis in die Kiste gepackt haben könnt.

Obendrein könnt ihr dann beweisen, dass ihr die Ware nicht ausgetauscht habt, sondern dass vor euch schon jemand an dem Paket gewesen sein muss.

