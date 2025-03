Neues Spiel auf Steam ist wie XCOM 2 gemischt mit Steampunk und ihr könnt es jetzt kostenlos spielen

Ein neues Spiel auf Steam verfrachtet die taktischen Kämpfe aus XCOM 2 ins alte Japan – mit Magie, Dämonen und Steampunk. Wie sich das spielt, könnt ihr jetzt kostenlos herausfinden.

Um welches Spiel geht es hier? Shadow of the Road ist ein storybasiertes RPG, das von Another Angle Games entwickelt wird. Auf Steam könnt ihr euch derzeit zu einem kostenlosen Playtest für das Spiel anmelden. Klickt dazu einfach auf den Button „Zugriff anfordern“. Sobald ihr eine Bestätigung erhalten habt, müsst ihr das Spiel nur noch herunterladen und schon kann es losgehen.

Einen Trailer zum Spiel seht ihr hier:

Rundentaktik im feudalen Japan

Worum geht es in dem Spiel? Shadow of the Road spielt im feudalen Japan, erweitert das Setting jedoch um Magie, Yōkai und Steampunk-Maschinen. Yōkai sind im japanischen Volksglauben Wesen, die unter anderem mit Geistern und Dämonen vergleichbar sind.

Im Jahr 1868 wütet in Japan ein Bürgerkrieg zwischen den traditionalistischen Truppen von Shōgun Tokugawa und der technisch weit überlegenen Armee von Kaiser Mutsuhito. Als Tokugawas Meisterspion eskortiert ihr zusammen mit den Ronin Satoru und Akira einen geheimnisvollen Jungen mit enormen, unkontrollierbaren Kräften.

Kämpfe laufen in Shadow of the Road rundenbasiert ab. Wie in XCOM spielt die richtige Positionierung eurer einzelnen Gruppenmitglieder eine wichtige Rolle: Nur so können sie einander effektiv im Kampf unterstützen und Gegner schnell ausschalten, bevor sie euch überwältigen.

Zwischen den einzelnen Missionen werdet ihr, wie es sich für ein klassisches Rollenspiel gehört, auch mit Entscheidungen konfrontiert. Je nachdem, wie ihr euch in den Schlüsselmomenten der Story entscheidet, werden auch zukünftige Ereignisse im Spiel anders ausfallen.

Wann erscheint das Spiel? Shadow of the Road hat immer noch kein offizielles Release-Datum. Der kostenlose Playtest bietet also die beste Gelegenheit, das Spiel einmal auszuprobieren. Plätze für die Alpha könnten jedoch limitiert sein, bei Interesse solltet ihr euch also schnell Zugriff verschaffen.

Mit Owlcat Games haben sich die Entwickler auch einen Publisher gesucht, der in Rollenspielen erfahren ist. Das Team hat nämlich Pathfinder: Wrath of the Righteous entwickelt, eines der besten Rollenspiele auf Steam. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat dafür jedenfalls gerne seinen Urlaub geopfert: Steam: Eines der besten Rollenspiele ist endlich komplett und größer als Baldur’s Gate 3, hat mich den ganzen Urlaub gekostet