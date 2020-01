SpatialOS-Boss bezeichnet Games als nächste Stufe menschlicher Kultur

In einem Interview hat der Boss von SpatialOS über die Zukunft des Gamings gesprochen. Dabei bezeichnete er Games als nächste Stufe der menschlichen Kultur und erwartet, dass Online-Games die sozialen Medien ablösen werden.

Wer spricht da? Herman Narula ist der CEO des Start-ups Improbable. Die Firma entwickelt die „Wundertechnologie“ SpatialOS, mit der riesige, übergangslose Welten für Millionen von Spielern geschaffen werden sollen.

Die Firma hat mit der Zeit Finanzspritzen von mehr als 1,5 Milliarden Dollar bekommen und sogar ein eigenes Gaming-Studio gekauft.

Worum ging es in dem Interview? Im Gespräch mit der Webseite Techonomy sprach Narula über die Zukunft des Gamings und stellte dabei einige spannende Thesen rund um das Thema Videospiele auf.

Herman Narula bei der Techcrunch Disrupt in San Francisco

Gaming als nächste Stufe der Kultur?

Was erwartet Narula für die Zukunft? In dem Interview zeichnet Narula ein interessantes und auch romantisches Bild vom Gaming. In seinen Augen sind die Videospiele ein wichtiger Teil der Kultur und können den Menschen sogar helfen:

Spiele sind die nächste Stufe in der menschlichen Kultur. Sie helfen den Menschen zu verstehen, was und wer sie sind. Ein Spieler zu sein, ist ein kulturelles Attribut, wie in einer bestimmten Epoche geboren zu sein oder eine andere Sprache zu sprechen.

Narula sieht im Gaming auch eine große Chance für die Zukunft. So sollen gemeinsame Erlebnisse in Online-Spielen zu mehr Empathie führen und die Möglichkeit bieten, mehr über Menschlichkeit zu lernen. Dabei bringt er sogar einen Vergleich mit dem Weihnachtsfrieden aus dem Ersten Weltkrieg, bei dem an einigen Orten Soldaten ihre Waffen niederlegten und miteinander feierten.

Auch die Chancengleichheit in Videospielen sieht Narula positiv:

In Spielen sind die Menschen am erfolgreichsten, die es sich verdienen, unabhängig von ihrer Nation oder Rasse.

Ersetzen Online-Games die sozialen Medien? In einer weiteren These spricht Narula über die Zukunft der sozialen Medien. Bisher seien diese vor allem ein Ort für schlechte Nachrichten.

Die Zukunft hingegen sollen erlebnisreicher und interaktiver werden:

Die nächsten sozialen Plattformen werden interaktiv sein. Es wird nicht mehr darum gehen, ein globales Museum für soziale Erfahrungen zu bauen, sondern darum etwas gemeinsam zu erleben. Das Internet der Erfahrungen.

Gaming als Ort positiver Erfahrungen?

Könnten diese Ideen Realität werden? Die Gaming-Welt wird immer größer und die Akzeptanz in der allgemeinen Bevölkerung steigt. Der durchschnittliche Gamer in Deutschland ist laut Statista 36 Jahre alt und die Zahl der Gamer wächst stetig an.

Es ist also durchaus möglich, dass zukünftig soziale Medien durch interaktive Plattformen oder möglicherweise sogar Online-Games abgelöst werden.

Ob es in dieser Welt aber harmonischer und positiver zugehen wird, als in den sozialen Medien, bleibt abzuwarten. Aktuell gibt es im Gaming immer wieder toxisches und diskriminierendes Verhalten. Eine Studie behauptet sogar, dass etwa zwei Drittel aller Online-Spieler bereits belästigt wurden.

Der Streamer Tyler1, wie er gerade herumschreit

Natürlich hat Herman Narula auch ein Interesse daran, dass das Gaming größer wird, damit seine eigenen Technologien zukünftig genutzt werden. SpatialOS zielt schließlich auf eine riesige Welt mit vielen Spielern ab.

Doch die Vorstellung, dass man sich mit all seinen Freunden und Bekannten in einer virtuellen Welt tummelt, klingt sehr interessant. Versucht wurde so etwas bereits mit Spielen wie Second Life, doch durchgesetzt hat es sich nicht.

Es bleibt also abzuwarten, ob die Thesen von Narula Realität werden oder doch nur ein Wunschtraum bleiben.

Was denkt ihr über die Zukunft des Gamings und der sozialen Medien?