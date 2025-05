Das neue Fantasy-MMO der Macher von Warframe zeigt in 2,5 Minuten, wie ihr eure Gegner vermöbeln könnt 

Das Studio hinter Warframe hat einen frischen Trailer zu seinem neuen Fantasy-MMO Soulframe veröffentlicht. Dieser zeigt einen wichtigen Aspekt des Spiels – und zwar, wie geschickt ihr eure Gegner plattmachen könnt.

Soulframe ist das neue Spiel vom Entwickler Digital Extremes: Seinen größten Erfolg feierte das Studio bislang mit Warframe – einem kostenlosen MMO-Shooter mit Sci-Fi-Setting. Auf den ersten Blick wirkt Soulframe auch wie eine Fortsetzung im Geiste:

Soulframe setzt erneut auf ein etwas verrücktes und – im besten Sinne des Wortes – eigenartiges Setting. Nur gibt es statt Sci-Fi diesmal eben Fantasy mit Schwert und Magie.

Das Game ist erneut im Koop spielbar, dürfte aber auch für Solo-Player interessant sein.

Beide Spiele setzen auf ein flüssige und actiongeladene Kämpfe.

Wie die Kämpfe in Soulframe aussehen können, zeigen die Entwickler in einem neuen Gameplay-Trailer. Der ist mit knapp 2,5 Minuten zwar recht kurz, gibt Fans aber trotzdem allerlei Gründe zur Vorfreude.

Den Trailer seht ihr übrigens hier:

Kämpfe sehen jetzt deutlich besser aus

Worüber freuen sich die Fans? Den größten Zuspruch finden die gezeigten Kämpfe. Die sehen in den Augen vieler Fans schon deutlich besser aus als in bisherigen Trailern.

So schreibt RandomGuy-bl9qi zum Trailer: „Oh wow, die Kämpfe haben sich definitiv stark verbessert!“ (via YouTube).

MildewtheStoryteller schließt sich dem an und liefert Erfahrung aus erster Hand: „Spiele seit etwa zwei Wochen in Preludes 9. Habe davor nie gespielt und konnte daher nicht sehen, wie schlecht der Kampf vorher war, aber ich kann sagen: Jetzt fühlt es sich großartig an!“

vincentjacemoser freut sich vor allem über den neuen Stab für seinen Magier-Build, neue Gegner und noch mehr Lore.

Im Vergleich zu Warframe nimmt das neue Spiel bei den Kämpfen ordentlich an Tempo raus. Soulframe wirkt deutlich langsamer und auch geerdeter: Ihr hechtet nicht mehr ständig durch die Luft und seid dabei so schnell, dass einem schwindelig werden könnte.

Soulframe wird ebenfalls bei der TennoCon 2025 vertreten sein. Am 19. Juli dürft ihr also mit Neuigkeiten zum Spiel rechnen. Wie ihr es jetzt schon zocken könnt, lest ihr in diesem Artikel auf MeinMMO: Fantasy-MMORPG Hoffnung Soulframe startet so langsam – Alle Infos, wie ihr dabei sein könnt