Die Macher von Warframe arbeiten schon seit einigen Jahren an ihrem neuen Projekt Soulframe. Der bekannte MMORPG-YouTuber TheLazyPeon hatte jetzt die Möglichkeit, sich das Online-RPG erstmals anzuschauen.

Was sagt TheLazyPeon zu Soulframe? Der beliebte MMORPG-Enthusiast (759.000 Abonnenten auf YouTube) durfte erstmals das neue Projekt von Digital Extremes (Warframe) anspielen und seine Eindrücke in einem Video zusammenfassen.

In fast 34 Minuten zeigt er die Charaktererstellung, Teile der Spielwelt, Dungeons, Umgebungsrätsel, Quests, viele Scharmützel gegen normale Gegner, süße Wolf-Pets sowie einen toll inszenierten Bosskampf. Am Ende gibt’s das übliche Fazit aus den erlebten Stärken und Schwächen.

Hier einer der Trailer zu Soulframe:

Der YouTuber lobt:

Die Kämpfe fühlen sich großartig an und machen Spaß, auch wenn der Einstieg schwierig war, aufgrund der ungewohnten Tastenbelegung.

Die bisher gehörten Voice-Actor leisten hervorragende Arbeit.

Das Sound-Design gehört zum Besten, was es auf dem Markt aktuell gibt.

Die Grafik gefällt, die Spielwelt hat viele schöne Ecken.

Das Setting und der Stil sind recht einzigartig.

Die minimalistische UI ist anfangs gewöhnungsbedürftig, verstärkt jedoch die Immersion.

Durch die Kombination aus Grafik, Inszenierung und Sound-Design gibt’s bereits in der aktuellen Demo einige tolle Momente, die Gänsehaut-Potenzial besitzen.

TheLazyPeon kritisiert:

Die Kamera verhält sich in Kämpfen teils lebensbedrohlich, etwa, wenn sie den falschen Gegner ins Ziel nimmt oder gar keinen Feind anvisieren möchte.

Die Standard-Tastaturbelegung für Maus und Tastatur ist gewöhnungsbedürftig und unintuitiv.

Die Anzeigen von Inhalten auf der Karte verwirren teils mehr als dass sie helfen, da sich Events, Quests und Points of Interests als neuer Spieler kaum auseinanderhalten lassen. Zudem werden die entdeckten Dungeon-Eingänge nicht auf der Karte angezeigt.

Beim Crafting muss man viel Echtzeit einplanen, um Gegenstände herzustellen. Ein Item, das der YouTuber am Ende seiner Anspielzeit herstellen wollte, benötigte 5 Stunden bis zur Fertigstellung.

Unterm Strich zeigt sich TheLazyPeon beeindruckt und positiv überrascht von der Alpha-Version von Soulframe. Den vollständig im Video gezeigten Bosskampf kommentierte er sogar mit einem begeisterten „Das Spiel ist so verdammt cool“.

Ihr könnt euch das vollständige Video auf YouTube oder im Folgenden anschauen:

MMO oder kein MMO?

Was sagt die Community zum Video? Das Video hat bereits 4.434 Daumen hoch und mehr als 520 Kommentare erhalten. Hier eine kleine Auswahl:

Faolan_Grey freut sich auf YouTube auf Soulframe: „Dieses Spiel sieht verdammt fantastisch aus. Sobald sie die Fehler behoben haben und es vollständig veröffentlicht ist, wird es definitiv ein Knaller sein.“

WaterGuuru schreibt auf YouTube: „Ich vertraue Digital Extremes. Warframe ist eine Arbeit der Liebe und hat so viele kostenlose Inhalte über die Jahren erhalten. Es ist außerdem so cool, eine Weiterführung ihres einzigartigen Art-Styles zu sehen, die Bosse schauen so toll aus!“

5H4D3 erklärt in seinem Post auf YouTube: „Einige der Systeme, die zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung vorhanden waren, wurden bereits überarbeitet, und weitere massive Änderungen sind geplant (Die Stangenwaffe ist als Starter aber immer noch Mist).“

Außerdem kommentiert 5H4D3 den von TheLazyPeon genutzten MMO-Begriff: „Das Spiel ist KEIN MMO, man kann es eher als Multiplayer-Online-Action-RPG bezeichnen als ein Massive-Multiplayer-RPG, man wird nicht herumlaufen und Hunderte von anderen Spielern auf der Karte sehen.“

Was ist Soulframe für ein Spiel? Das neue Projekt der Warframe-Macher wurde erstmals auf der TennoCon 2022 vorgestellt und befindet sich derzeit in einer noch frühen Alpha-Testphase. Die Entwickler selbst bezeichnen Soulframe als „Free2Play-Open-World-Abenteuer“ mit Fantasy-Setting.

Das bisher gezeigte Gameplay erinnert – was Atmosphäre und Kämpfe angeht – teils durchaus an die Souls-Spiele von From Software. Die Entwickler beteuern jedoch, dass es trotz des Namens viel mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten gibt. Die Welt sei nicht so düster, die Kämpfe nicht so bestrafend. Soulframe soll sogar weniger Hardcore als Warframe sein.

Aufgrund der Multiplayer-Inhalte und Warframe-Wurzeln fällt bei dem Action-Titel immer wieder der MMO-Begriff. Bislang gibt’s aber keine Hinweise darauf, dass man sich tatsächlich mit einer „massiven“ Zahl anderer Spieler gemeinsam in der Welt oder bestimmten Regionen herumtreiben wird. Die Entwickler selbst meiden die MMO-Bezeichnung. Übrigens soll es bald deutlich mehr Zugänge für die Testversion geben: Neues Fantasy-RPG der Warframe-Macher macht Zugang leichter, verteilt bald Beta-Zutritt über Twitch