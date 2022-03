Sony setzt auf merkwürdigen Trick gegen Scalper, damit ihr eine PS5 kaufen könnt

Wer eine PS5 kaufen will, muss viel Glück haben oder auf technische Tricks setzen. Sony hat nun eine neue Idee, wie man Scalpern das Leben schwer machen will. Doch es ist fraglich, wie gut dieser neue „Trick“ funktionieren wird.

Wer eine PS5 kaufen möchte, hat aktuell wenig Glück. Denn viele Konsolen werden aktuell nicht verkauft und die Drops fallen eher klein aus. Der Drop von Saturn war eine Katastrophe und der PS5-Drop bei Medimax war technisch ebenfalls chaotisch.

Viele Konsolen landen weiterhin in den Händen von gierigen Scalpern, die sich an dem Weiterverkauf bereichern wollen. Ein Verkäufer hatte die PS5 hinter eine Paywall gepackt, doch das fanden Scalper richtig gut.

Nun hat Sony wohl eine neue Idee, wie man diesen Leuten das Leben schwerer machen könnte, doch so richtig überzeugend wirkt das nicht.

Ein kleiner Aufkleber soll Scalpern das Leben schwer machen

Was ist das für ein Trick? Wer im Direktshop von Sony eine PS5 oder andere Hardware kauft, dessen Pakete sind mit einem speziellen, holografischen Aufkleber versiegelt. Sobald dieses Siegel gebrochen ist, weiß der Käufer, dass die Hardware bereits gebraucht ist. Auch andere Hersteller setzen auf solche Aufkleber und vor allem bei teurer Hardware kommen solche „Security-Hologramm-VOID-Sicherheitsfolien“ zum Einsatz.

Sony hat nun angefangen, in Japan einen ähnlichen Aufkleber an Einzelhändler zu verteilen (via gamerant.com). Dieser Aufkleber soll dann an den PS5-Verpackungen angebracht werden und dann beim Verkauf direkt gebrochen werden. Künftige Käufer sollen dann denken, dass die Konsole bereits genutzt und verwendet worden sei.

Denn die holografischen Aufkleber lassen sich nicht vollständig entfernen und im schlimmsten Fall reißt sogar die Verpackung ein. Es kann daher niemand vertuschen, dass die Packung schon mal geöffnet worden ist.

Was soll das genau bringen? Die Absicht ist, Scalper dazu zu zwingen, die nicht versiegelten Konsolen als gebraucht zu verkaufen, wodurch die Preise für PS5-Scalper sinken sollen. Denn es ist gesetzlich geregelt, was als „Neu“ und was als „Gebraucht“ verkauft werden darf.

In der Theorie klingt das gut, in der Praxis dürfte das die wenigsten Scalper davon abhalten, PS5-Konsolen zu kaufen und sie teuer weiterzuverkaufen. Es gibt auch bisher keine Berichte darüber, dass die Preise für PS5-Konsolen wirklich gefallen seien. Und wer unbedingt eine Konsole haben und nicht länger warten möchte, der wird gierigen Scalpern auch weiterhin das Geld bezahlen. Und Scalper sollen sich dank der PS5 ein gutes Leben leisten können.

Tipps für den PS5-Kauf: Solltet ihr noch keine PS5 bekommen haben und unbedingt eine kaufen wollen, dann schaut am besten in unserem Ticker vorbei. Hier halten wir euch tagesaktuell auf dem Laufenden und erklären euch, wie ihr am besten an eine PS5 kommt und zeigen euch Drops rund um die begehrte Konsole. So müsst ihr auch nicht die Scalper unterstützten:

