Sony ändert wohl seine Strategie der Veröffentlichung drastisch, soll nur noch einige Titel für den PC bringen

Wer keine PS5 besitzt, hat zumindest die Chance, dass Sony seine Spiele auch für den PC portet. Doch das soll sich in Zukunft ändern, wenn wir den Worten von mehreren Insidern Glauben schenken.

Wie soll die Strategie geändert werden? Der bekannte Brancheninsider Jason Schreier hat im Triple Click Podcast erzählt, dass Sony von seiner bisherigen Veröffentlichungspolitik abdriften könne. Demnach sollen einige Spiele von Sony nicht mehr für den PC portiert werden.

In der Vergangenheit wurden nämlich Titel wie das PS4-Spiel God of War oder The Last of Us zu einem späteren Zeitpunkt auch für den PC veröffentlicht. Das könne laut Schreier nicht mehr auf kommende Titel wie Marvels Wolverine oder zukünftige Sequels zu God of War zutreffen.

Welche Spiele sind davon betroffen? Diese Meldung betreffe nur Titel, die als Einzelspieler-Erlebnis gedacht seien. Andere Live-Service-Games wie Helldivers 2 würden auch weiterhin für den PC erscheinen. Der Erfolg solcher Titel sei nämlich viel abhängiger von der Anzahl der Spieler. 

Ohne große Spielerzahl kann es passieren, dass solche Titel eingestampft werden. Ein gutes Beispiel für so ein Spiel, das kürzlich eingestampft wurde, ist King of Meat.

Sony zieht seine PC-Ports zurück, soll kaum Auswirkungen haben

Wieso tun sie das? Wie Schreier weiter berichtet, würde der Rückzug der PC-Ports Sony nicht schaden. Die Titel seien nämlich nicht so erfolgreich auf dem PC gewesen wie auf der PS5. Hinzu käme, dass Sony nicht seit Tag 1 seine Triple-A-Titel zeitgleich auf dem PC veröffentlicht. Deshalb würde es womöglich kaum Konsequenzen geben, wenn Sony Spiele nicht mehr auf dem PC erscheinen.

Wie wahrscheinlich ist das? Jason Schreier ist in der Gaming-Branche gut vernetzt und hat sich seit mehreren Jahren ein grundlegendes Vertrauen aufgebaut, wenn es um Neuigkeiten hinter den Kulissen der Entwicklerstudios und Publisher geht.

Hinzu kommt, dass gleich mehrere Insider, die ebenfalls einen guten Ruf genießen, seine Aussage unterstützen.

  • Der prominente Leaker SneakersSO schreibt, dass Schreier nicht falsch läge (zu lesen auf X).
  •  NateTheHate ergänzt, dass Sony definitiv seine PC-Strategie ändere (zu lesen auf X).
In der Vergangenheit haben bereits mehrere Entwickler erklärt, wie schwer es sei, PC-Ports zu entwickeln. Ihnen zufolge hätten PC-Spieler immer die schlechteste Version erhalten. Warum die Entwicklung der Version so schwer ist, erklären sie im folgenden Artikel: Warum sind PC-Ports 2023 eine Katastrophe? Entwickler erklären, warum das Problem fast unlösbar ist

Quelle(n): Gamespot
