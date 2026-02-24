Steam hat mir 7,50 € überwiesen, weil schon wieder ein Spiel von Amazon Games gescheitert ist

Ein Koop-Spiel auf Steam sollte eigentlich die neue Feierabendunterhaltung für MeinMMO-Redakteurin Jasmin werden. Doch der Titel kam nicht einmal ansatzweise auf die gewünschten Spielerzahlen, weshalb er jetzt schließen muss.

Was ist das für ein Spiel? In King of Meat nehmt ihr an einer fiktiven TV-Show in einer verrückten Fantasy-Welt teil. Es geht darum, die unterschiedlichsten Dungeons zu absolvieren. Man hüpft, schlägt und rätselt sich durch unterschiedliche Level, die auch von anderen Spielern erstellt werden können. Dazu könnt ihr bis zu 3 Freunde versammeln.

Umgekehrt könnt ihr auch auf der anderen Seite sitzen und die Dungeons selbst bauen. Im Anschluss können andere Spieler weltweit eure Kreation ausprobieren. Auf Steam fallen die Reviews größtenteils positiv aus. Aktuell steht das Spiel bei 73 % von 357 abgegebenen Stimmen.

Entwickelt wurde der Titel von Glowmade, als Publisher fungierte Amazon Game Studios. Unser MMORPG-Experte Karsten analysierte bereits, warum das Studio für einen Misserfolg nach dem anderen sorgte. Und jetzt trifft es leider auch King of Meat.

Koop-Spiel erreicht nicht sein Ziel

Was passiert mit dem Spiel? In einer Nachricht auf Steam schrieben die Entwickler, dass King of Meat nicht den Anklang gefunden hätte, den sich das Entwicklerteam erhofft habe. Deshalb hätten sie sich schweren Herzens beschlossen, nicht weiter in das Spiel zu investieren. Die Server von King of Meet werden demnach am 9. April 2026 heruntergefahren.

Aktuell ist das Spiel nicht mehr auf Steam herunterladbar. Es kann also nur von denjenigen gezockt werden, die es bereits in ihrer Bibliothek besitzen. Auf anderen Plattformen wie der PS5 sieht das noch anders aus. Hier befindet sich das Spiel noch im PlayStation Store.

Zudem soll jeder Spieler das Geld, das er für das Game bezahlt hat, zurückbekommen.

Was für einen Anklang haben sie denn erwartet? Laut Insider Gaming haben die Entwickler Spielerzahlen von mindestens 100.000 Gamern erwartet. Auf SteamDB ist aber zu sehen, dass im Maximum höchstens 320 Spieler zeitgleich online waren.

Da das Spiel auf mehreren Plattformen erschienen ist, ist es nur schwer nachvollziehbar, welche genauen Zahlen erreicht wurden. Doch die 320 zeitgleichen Spieler auf Steam lassen bereits erahnen, dass es auf anderen Plattformen nicht viel besser aussah, weshalb es nun auch zur Serverschließung kommt.

Was meint MeinMMO-Redakteurin Jasmin? Als ich gestern die Überweisung von Steam von 7,50€ gesehen habe, wusste ich bereits, dass es irgendein Spiel getroffen hat. Tatsächlich habe ich ab und zu ein paar Runden in King of Meat gespielt.

Es war ein nettes Koop-Game, das mich und meine Freunde für ein paar Abende nett unterhielt. Deshalb finde ich es schade, dass das Spiel nicht den Erfolg erreicht hat, den es sich vorgestellt hat. Umso fairer finde ich es, dass der volle Einkaufspreis zurückerstattet wird.

King of Meat ist nicht das einzige Spiel, das in letzter Zeit unter der Hand von Amazon Games geschlossen werden musste. Auch das MMORPG New World hatte es getroffen. Alles zu dem Aus erfahrt ihr auf MeinMMO: Kaum läuft’s bei New World richtig gut, macht Amazon den schlimmsten Albtraum aller Fans wahr – was ist mit dem Herr der Ringe MMORPG?