Im neuen MMORPG Swords of Legends Online ist der Pre-Load gestartet, doch nicht nur das – auch euren Charakter könnt ihr schon erstellen und damit euren Namen reservieren. Wie ihr den Download startet und den Charakter stellt, erklären wir von MeinMMO euch hier.

Was passiert bei SOLO? Für Vorbesteller des in dieser Woche neu erscheinenden MMORPG Swords of Legends Online ist in den vergangenen Tagen der Pre-Load gestartet. Ihr könnt das MMORPG also bereits herunterladen, egal ob ihr es über Steam oder Gameforges eigenen Client erworben habt.

Wenn ihr das Spiel bereits heruntergeladen habt, könnt ihr es starten und dort euren Charakter erstellen und euch somit auch schon euren Namen reservieren. So könnt ihr am 9. Juli, wenn das Spiel erscheint, direkt loslegen.

Der Charakter-Editor von SOLO

Startet den Download von SOLO jetzt und erstellt euren Charakter in Ruhe vorm Release

Warum ist das spannend? Nicht oft bekommt man die Möglichkeit bereits vor Spielstart in den Charakter-Editor zu kommen. Vor allem für die Spieler, die direkt durchstarten wollen, ist das ein wichtiger Punkt. Wenn ein neues MMORPG herauskommt, haben viele Spieler den Anspruch vorne mitspielen zu wollen.

Diese Spieler haben meistens wenig Zeit für die Charaktererstellung, das ändert sich durch den nun bereits verfügbaren Charaktereditor. Man kann sich also genug Zeit lassen, um genau den Charakter zu erstellen, wie man ihn haben möchte. Und das komplett ohne Nachteile.

Was ist SOLO? Swords of Legens Online ist ein Buy-to-Play MMORPG welches bereits in China spielbar war und nun von Gameforge nach Europa gebracht wird. Sämtliche Pay-to-win Inhalte wurden, laut Gameforge, entfernt. Der Ingame-Shop soll ausschließlich kosmetische Gegenstände enthalten und das Spiel soll über einen langen Zeitraum mit neuen Inhalten versorgt werden.

SOLO bietet euch:

PvE Content

PvP Inhalte

Einen fairen Open World PvP Content, welcher erst ab Maximalstufe freigeschaltet wird

Einige Mini-Games und noch viel mehr.

Was haltet ihr von der Idee, seinen Charakter bereits vorab erstellen zu können? Habt ihr SOLO schon gekauft oder steht ihr dem Spiel eher kritisch gegenüber? Lasst uns gerne ein Kommentar da!

Wenn ihr jetzt Lust auf das Spiel bekommen habt oder einfach noch mehr über Swords of Legends Online wissen wollt, haben wir alles, was ihr über SOLO wissen müsst für euch zusammengetragen.