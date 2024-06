Großer Tech-YouTuber erklärt AMD und Intel für überflüssig, setzt andere US-Firma an die Spitze

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

In Deutschland gibt es über 400 USB-Sticks, die aus Wänden herausragen – Was ist das „Dead Drops“-Projekt?

Die Webcam steche durch eine bessere Integration in die Architektur des Systems hervor und sei generell eher vergleichbar mit Kameras von Smartphones. So sei sie direkt mit der CPU verbunden, anstatt wie bei X86 über USB 2.0.

Ein ehemaliger CEO erklärt, warum es in Firmen so viele Leute gibt, die gar nicht gebraucht werden

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Achtung: Linus Sebastian weist in dem folgenden Video darauf hin, dass es von Qualcomm, dem Hersteller vom Snapdragon X, gesponsert wird. Allerdings habe dies in diesem Fall keinen Einfluss auf seine Aussagen, da er ohnehin begeistert sei.

Das klingt sehr steil, sind AMD und Intel nicht die Marktführer? In dem Video von Linus Tech Tips geht es um die neue Familie an Mobile-Prozessoren des US-amerikanischen Herstellers Qualcomm. Diese waren bisher vor allem für Reichenkerne in Smartphones bekannt.

Qualcomm bläst mit dem Snapdragon X zur Großoffensive auf dem Laptop-Markt. Bei Linus Tech Tips kommt das prima an. Wir erklären, worum es hierbei geht und was den Youtube-Giganten derart begeistert.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to