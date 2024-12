Trotz mieser Spielerzahlen auf Steam unterstützt Ubisoft sein „AAAA-Spiel“ auch in Jahr 2 weiter mit neuen Inhalten

Ein Sci-Fi-Film mit Ryan Reynolds und Jeff Bridges war „Men in Black mit Zombies“, floppte an den Kinokassen

Ob Skull & Bones noch einmal den Erfolg haben wird, den es als ein großes AAAA-Spiel eigentlich haben müsste, bleibt abzuwarten. Zumindest auf Steam scheint das Ganze aber wohl kein großes Piraten-Abenteuer mehr zu werden, sondern eher einem sinkenden Schiff zu gleichen. Aber wer weiß – vielleicht wird 2025 ja doch noch gut oder die Spielerzahlen auf anderen Plattformen sind so viel besser als die auf Steam vermuten lassen. Auch Maurice Weber war von Skull and Bones ziemlich enttäuscht.

Allerdings kann man Skull & Bones auch über Ubisoft Connect spielen und laut der anonymen Quelle der Seite Insider Gaming dürften „die tatsächlichen Spielerzahlen von Skull and Bones die Leute überraschen“ – auch wenn man da keine konkrete Zahl nennt. Damit impliziert man allerdings: Auf anderen Plattformen laufe das Spiel nicht so schlecht, wie es auf Steam den Anschein hat. Das ist zwar eher ungewöhnlich, scheint aber auch nicht ausgeschlossen zu sein.

Was ist bei Skull & Bones los? Skull and Bones hatte bereits zum Release mit vielen Problemen zu kämpfen. Nicht nur bezeichnete man sich, vielleicht eine Spur überheblich, als AAAA-Spiel , also quasi noch größer als richtig groß , sondern auch das Setting kam einfach nicht gut an . Ganz abgesehen davon, dass auch eine packende Single-Player-Kampagne fehlte.

Wenn ihr an euren Pals hängt, solltet ihr den neuen Modus in Palworld meiden – Ihr könntet sie dauerhaft verlieren

In 10 Jahren vom Solo-Projekt zum ambitionierten Action-RPG für PS5 und Steam: Lost Soul Aside feiert bald Release

Doch jetzt wurde bekannt: Auch in Jahr 2 nach dem Release wird es neue Inhalte geben und die Spielerzahlen sind vielleicht gar nicht so schlecht.

Die letzten Jahre haben im Gaming nicht nur einige große Hits hervorgebracht, sondern auch eine ganze Menge Flops. Einer dieser Flops dürfte in den Augen der meisten Skull and Bones gewesen sein, das sich vorher großspurig als „AAAA-Spiel“ präsentierte, nur um dann weit hinter den Erwartungen zurückzubleiben. Der große Erfolg blieb dem Anschein nach aus und die Prognosen waren nicht gut.

Die Spielerzahlen von Skull & Bones sind dürftig. Doch das könnte täuschen, denn auch in 2025 gibt es neue Inhalte – ein Ende ist für Ubisofts AAAA-Spiel noch nicht in Sicht.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to