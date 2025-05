Ein deutscher Forscher erschafft eine ganze Simulation, um auszurechnen, welche Klasse in Baldur’s Gate 3 die beste ist – Hier ist das Ergebnis

Wer nach der Krönung des Siegers, dem „Zirkel des Mondes“-Druide, nun selbst diese Klasse testen möchte, kann sich hier auf MeinMMO genauer dazu informieren. Hier zeigen wir euch in einem Guide, wie ihr diese Unterklasse am besten nutzt, wie ihr euren Charakter erstellt, levelt und welche Talente besonders wichtig sind: Baldur’s Gate 3: Bester Druiden-Build für Halsin – Welche Unterklasse, Talente, Zauber und Attribute sollte man wählen?

„Ich bin ganz bei dir! BG3 kann mit den schwächsten Charakteren abgeschlossen werden und es ist absolut in Ordnung, das zu tun 🙂 Flair und Rollenspielfaktoren sollten an erster Stelle stehen – aber das ist Sache der Spieler, nichts, in das ich mich einmischen oder das ich quantifizieren möchte. Ich berichte nur über Schaden für diejenigen, die sich für Schaden interessieren.“

Diese zeigen, dass auf niedrigen Leveln der Schurke am stärksten performt, in dem mittleren Bereich der Mönch und Waldläufer, und im Endgame vor allem der genannte Druide, aber auch der Magier. Hier können die Nahkämpfer (zumindest mit der Starterausrüstung und -waffen) nicht mehr mithalten.

