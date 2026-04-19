90.000 Zuschauer gucken 34 Content Creatorn beim Fußballspielen zu, spenden über 7 Millionen Euro

Am 18. April 2026 fand das Sidemen Charity Match statt. Englischsprachige Content Creator von YouTube und Twitch veranstalteten ein Fußballspiel im Wembley-Stadion, um für den guten Zweck gegeneinander zu kicken. Dabei kam eine beachtliche Summe zusammen.

Was ist das für ein Spendenevent? Das Sidemen Charity Match ist ein Fußballspiel und gleichzeitig ein Spendenevent, das seit 2016 jährlich stattfindet. Englischsprachige Content Creator kommen für ein Fußballspiel zusammen und sammeln Spenden. Die Spenden kommen durch Ticketverkäufe sowie Geldabgaben der Zuschauer zusammen und werden für Organisationen genutzt, die Kindern und Jugendlichen bessere Bedingungen verschaffen, wie beispielsweise einen Zugang zu Bildung.

Dieses Jahr konnte Sidemen tatsächlich das Wembley-Stadion in England vollmachen; das Stadion war mit seinen 90.000 Plätzen ausverkauft. Kein Wunder, denn die Teams waren vollgepackt mit 34 reichweitenstarken Content Creatorn.

Mit dabei waren unter anderem KSI, JasonTheWeen und Squeezie, die in dem Team YouTube Allstars spielten. In dem gegnerischen Team Sidemen waren unter anderem Jynxzi, LazarBeam und xQc.

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Über 7 Millionen Euro in nicht mal 4 Stunden

Wie viel Geld wurde gesammelt? Die Teilnahme der vielen YouTuber und Streamer sorgte für eine große Reichweite und so auch für viele Zuschauer, die spendeten. Innerhalb von nicht mal 4 Stunden wurden während des Fußballspiels insgesamt 6.218.875 Pfund (ungefähr 7.144.243,60 Euro) gesammelt.

Tore gab es auch im Überfluss: Beide Teams schafften es, jeweils 10 Tore zu schießen, sodass das Match mit einem Elfmeterschießen entschieden werden musste. Am Ende war das Team YouTube Allstars mit KSI als Kapitän siegreich.

Wie wurde gespielt? Da niemand der Teilnehmer ein professioneller Fußballspieler war, hatte das Fußballspiel einige Highlights von Verfehlungen, aber auch von Überraschungsmomenten.

Der YouTuber Max Fosh beispielsweise erhielt eine gelbe Karte vom Schiedsrichter, die er mitten auf dem Feld mithilfe eines Zaubertricks in Flammen aufgehen ließ.

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Der Streamer xQc zeigte sich als Torwärter von Team Sidemen nicht von der besten Seite. Er ließ zahlreiche Tore durchgehen, auf die eine oder andere unglückliche Art und Weise. Dabei fing er den Spott von der Community mehr als einmal ein.

In Vorbereitung auf das Fußballspiel absolvierte xQc zusammen mit Jyxnzi ein Fußballtraining. Das Ganze livestreamte er auf seinem Twitch-Kanal, doch der Stream musste nach einer knappen Stunde abgebrochen werden. Der Stream-Protagonist hatte nämlich nicht mehr genügend Kondition: Nach nicht mal 60 Minuten muss xQc seinen Twitch-Stream beenden, weil er vermutlich die letzten Jahre zu viel am PC saß