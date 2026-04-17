xQc will auf Twitch Geld für den guten Zweck sammeln, muss nach 45 Minuten abbrechen, weil er eine Sache seit Jahren vernachlässigt

Der Streamer Félix „xQc“ Lengyel veranstaltete einen IRL-Stream auf Twitch, um für ein kommendes Fußball-Spendenevent zu trainieren. Doch nach nicht mal einer Stunde war Schluss, denn der ehemalige E-Sport-Profi hatte keine Kondition mehr.

Wofür trainierte xQc? Am 16. April 2026 veranstaltete der Streamer einen Livestream im Freien. Sein Ziel für den Stream: Fit werden für das anstehende Sideman-Charity-Match. Sidemen ist seit 2016 ein wiederkehrendes Spendenevent von verschiedenen englischsprachigen YouTubern und Streamern.

Ticketverkäufe und Spenden unterstützen direkt die Spendenorganisation Bright Side. Die Spendenorganisation unterstützt andere Organisationen, die jungen Menschen eine bessere Zukunft ermöglicht, beispielsweise durch besseren Zugang zu Bildung.

Dieses Jahr findet das Event im Wembley Stadium am Samstag, den 18. April 2026 statt. In dem Stadion tritt der FC Sidemen gegen das Team YouTube Allstars an, also Content Creator gegen Content Creator. Mit dabei unter anderem KSI, Jynxzi und eben auch xQc.

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xQc schafft keine Stunde Fußballtraining

Warum musste xQc den Stream abbrechen? Gemeinsam mit Jynxzi begab sich xQc in seinem Twitch-Stream aufs Fußballfeld, um sich mit einfachen Fußball-Übungen auf das kommende Match vorzubereiten. Die erste Pause ergab sich bereits nach 15 Minuten, in der die beiden schon sehr doll keuchten.

Nach 30 Minuten im Stream beziehungsweise Training musste sich xQc bereits sehr zusammenreißen. Auf die Frage, wie viel Wasser er normalerweise trinken würde, antwortete er: Gar keins (Quelle: Twitch ab Minute 36:46). Er würde hauptsächlich Limonade trinken, später fügte er hinzu, in einer Woche käme er auf eine halbe Flasche Wasser.

Daraufhin wurde xQc von Jynxzi mit Elektrolyten versorgt, doch auch das half nicht. Nach insgesamt 45 Minuten brach xQc schließlich das Training ab. Übungen als Torwart brachten den Streamer vollkommen an sein Limit. Danach machte Jynxzi in xQcs Stream die eine Stunde voll, doch xQc selbst war nicht mehr zu sehen, bis der Stream dann abgebrochen wurde.

Auf Reddit amüsierten sich einige User über den Streamer. Aber auch viele andere Kommentare äußerten Bedenken über den gesundheitlichen Zustand von xQc. Immerhin hat er augenscheinlich seine Fitness in den letzten Jahren sehr vernachlässigt.

Der Streamer erfüllt mit diesem Auftreten ein Klischee, das viele Streamer begleitet, und zwar, dass sie nur am PC sitzen würden und durch ungesunde Ernährung und mangelnde Bewegung ihrer Gesundheit schaden.

Wenigstens im E-Sport konnte xQc eine Karriere hinlegen. In dem Spiel Overwatch spielte er in unter anderem zwei Teams, aus denen er jeweils rausflog, das war aber der Anfang seiner Karriere auf Twitch: „Ich dachte, ich wäre erledigt“ – Weil er zweimal bei Overwatch rausflog, ist er heute einer der größten Twitch-Streamer