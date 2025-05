shroud wird im neuen Survival-MMO zu Dune so übel mitgespielt, dass die Entwickler live auf Twitch reagieren

In einer aktuellen Beta von Dune: Awakening präsentieren die Entwickler ihr neues Survival-Spiel der Öffentlichkeit. Die Chance, das Spiel live zu testen, lassen sich auch große Twitch-Streamer nicht entgehen. Doch shroud wird mit einer unfairen Methode dabei so übel mitgespielt, dass die Entwickler darauf reagieren.

Was ist das für eine Beta? Vom 09.05.2025 bis zum 12.05.2025 läuft die Beta von Dune: Awakening. Vor dem Launch am 10. Juni 2025 haben Spieler also noch die Chance, in das Survival-Game im Dune-Universum reinzuspielen.

Auch der Twitch-Streamer shroud nutzte die Chance und streamte das Spiel live auf Twitch. Dabei kommt es aber zu einer Situation mit dem bekannten Streamer Tyler1, der eine unfaire Taktik nutzt, um shroud zu erledigen.

Darauf reagieren auch die Entwickler live und versprechen: Bis zum Launch werden wir das garantiert beheben.

Einen Story-Trailer zu Dune: Awakening findet ihr hier:

Die unbesiegbare Strategie im PvP

Was ist passiert? In einem Clip auf Twitch sieht man, wie Tyler1 das Messer des Spiels benutzt und shroud im PvP kontinuierlich damit angreift. Das Problem für shroud ist, dass er stunlocked ist. Das heißt, während er vom Messer getroffen wird, kann er sich nicht wehren, weil ein Angriff ihn in eine kurze Stagger-Animation versetzt.

Da Tyler1 aber kontinuierlich mit dem Messer angreifen kann, kommt shroud nicht aus dieser Animation raus. Sprich, Tyler1 kann shroud ganz einfach langsam erledigen, indem er nicht aufhört, das Messer zu schwingen.

Auf diese Situation reagierten auch die Entwickler im Livestream (via Twitch). Peinlich berührt sehen die Entwickler die Situation und lachen. Sie erklären aber, dass sie das Problem bereits kennen und der Stunlock nicht beabsichtigt ist.

Während sie selbst über die Situation lachen, versprechen sie aber, dass man das Problem fixen werde, noch bevor das Spiel erscheint.

Konntet ihr Dune: Awakening in der Beta spielen? Wie waren eure Erfahrungen im PvP? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Falls ihr euch noch unsicher seid, was Dune: Awakening eigentlich für ein Spiel ist, haben die Entwickler eine Erklärung für euch: Entwickler von Dune: Awakening erklären, wie viel MMO wirklich in ihrem Survival-Spiel steckt