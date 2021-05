Titanfall 2 erschien zusammen mit einigen anderen EA-Titeln im Sommer 2020 auf Steam. Auf der PC-Plattform erlebt der Shooter seit einigen Tagen einen Boom und konnte seine Spielerzahlen um 700 % zur Vorwoche steigern. Nun haben die Entwickler Titanfall 2 spontan für das Wochenende kostenlos gemacht.

Wie lange ist Titanfall 2 kostenlos? Der Shooter Titanfall 2 ist gerade kostenlos auf Steam (via Steam). Spielen könnt ihr während der “Gratis am Wochenende”-Aktion bis Montag, den 3. Mai um 19:00 Uhr unserer Zeit. Ihr habt also etwas mehr als das Wochenende Zeit, um den Shooter auszuprobieren.

Was macht Titanfall 2 so interessant? Titanfall 2 ist ein First-Person-Shooter und bietet eine interessante Singleplayer-Kampagne und einen rasanten und abwechslungsreichen Multiplayer. Dabei dreht sich alles um euren Piloten und den Titanen, in den ihr klettern könnt. Von da an seid ihr als meterhohe Kampfmaschine unterwegs.

Genau diese Kombination von Pilot und Titan macht den Reiz des Shooters aus. Erst saust ihr zwischen den Gebäuden hindurch, rennt an Wänden entlang oder schwingt euch wie Spider-Man mit dem Greifhaken über die Map, und im nächsten Moment steuert ihr einen meterhohen Titanen, einen schwerbewaffneten Kampfkoloss, der alles umnietet, was ihm in die Quere kommt.

Titanfall 2 Guide: So spielt Ihr die 6 Titans!

Titanfall 2 – Ein Kritiker-Liebling, der wenig Beachtung fand

Warum wird der Shooter unterschätzt? Titanfall 2 hat sich nicht so gut verkauft, wie er sich hätte verkaufen sollen, meinte der Chef vom Entwickler Respawn 2017 in einem Interview. Er sah die Probleme vor allem in der aggressiven Preispolitik und der Konkurrenz. Titanfall 2 erschien damals genau zwischen Battlefield 1 und CoD: Infinite Warfare und wurde deshalb möglicherweise von einigen Spielern übersehen.

Dabei wurde das Spiel sehr gut bewertet:

Bei Metacritic bekam Titanfall 2 gleich mehrfach die volle Punktzahl 100 und kommt insgesamt auf einen Score von 86 (für den PC) und 89 (für PS4)

Auf Steam wird Titanfall 2 in 96 % der über 50.000 Reviews positiv bewertet

Durch das kostenlose Wochenende könnt ihr nun einen Shooter nachholen, den ihr 2016 vielleicht übersehen habt. Immerhin befindet sich Titanfall 2 schon in den letzten Wochen auf Steam im Aufschwung.

Titanfall 2 auf Steam erfolgreicher als zum Release 2020

Was passiert gerade auf Steam? Ende April 2021 erreichte der Shooter auf Steam 16.958 gleichzeitige Spieler. Damit wurde überraschend der Rekord vom Steam-Release im Juni 2020 eingestellt.

Statt der durchschnittlich 1.516 Spieler pro Tag stieg der Wert plötzlich auf über 5.400 an:

Ein Grund dafür dürfte eine Rabatt-Aktion sein, bei der es Titanfall 2 zwischenzeitlich 75 % günstiger gab.

Aber auch der Erfolg von Apex Legends, einem kostenlosen Battle Royale, das Bezug auf Titanfall nimmt, könnte eine Rolle spielen. Dort wird nun mit Season 9 der Charakter Kairi „Valkyrie“ Imahara veröffentlicht. Sie ist die Tochter von einem der Piloten aus Titanfall 2

Die Spielerzahlen von Titanfall 2 auf Steam (via Steamcharts).

Titanfall 2 überzeugt im Multiplayer mit zahlreichen Modi

Was bietet Titanfall 2 im Multiplayer? Der Multiplayer von Titanfall 2 bietet eine Vielzahl an Spielmodi – nicht nur Eroberung oder Capture-the-Flag.:

Bevorzugt Ihr den Kampf “Pilot vs. Pilot”, könnt Ihr ein Gefecht ohne Titanen auswählen.

Spielt Ihr gerne mit den Titans, wählt Ihr „Last Titan Standing“, ein rundenbasiertes Eliminierungsmatch mit Titans.

Mehr als ein Dutzend Multiplayer-Modi sorgen für viel Abwechslung – inklusive Privatspielen.

Was bietet Titanfall 2 noch? Neben dem Multiplayer könnt ihr euch auch in die fantastische Singleplayer-Kamapgne stürzen. Die hat 2016 vor allem unseren Redakteur Tom Rothstein vollends überzeugt. Er hat die Kampagne als wichtigsten Grund angegeben, warum man Titanfall 2 unbedingt spielen sollte:

