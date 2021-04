Ein neues, erotisches Vampir-MMO soll bald auf Steam starten

Das Vampir-MMO Shadow’s Kiss ist bereits seit über vier Jahren in Entwicklung. Nun gibt es ein Lebenszeichen, das hoffen lässt. Die Entwickler sagten, dass das Spiel auf Steam erscheinen soll – schon im Sommer 2021, wenn alles klappt.

Was ist das für ein MMO? Shadow’s Kiss hat bereits vor über vier Jahren von sich Reden gemacht, als es im Dezember 2016 in die Pre-Alpha startete. Das MMO ist inspiriert von der berühmten World of Darkness, der auch die Rollenspiele der „Vampire“-Reihe entspringen.

Die Entwickler hinter Shadow’s Kiss sind Clockwork Throne, ein Indie-Studio aus Texas. Finanziert wurde das MMO anfangs vor allem über Kickstarter, wo Shadow’s Kiss sehr erfolgreich war. Mittlerweile bauen die Entwickler vor allem auf Patreon, aber noch immer auf Unterstützung von Fans.

Ihr verkörpert in Shadow’s Kiss selbst einen Blutsauger, der von der „Dunkelheit“ oder der „dunklen Göttin“ abstammt und sich in der Moderne zurechtfinden muss. Als Vampir habt ihr natürlich auch Hunger oder Durst und müsst euch lebende Beute in Form von Menschen suchen.

Für die Jagd stehen euch verschiedene Fähigkeiten zur Verfügung wie Betörung, aber auch Zauberei (Nekromantie) und offenbar Tüftler-Skills wie Bombenbau.

Wann und wo erscheint es? Bereits im Juli 2019 startete die Alpha des MMOs. In einem neuen Post auf Facebook schrieben die Entwickler, dass Shadow’s Kiss im Sommer 2021 für den PC auf Steam erscheinen soll – wenn alles klappt.

Sie wollen einen ersten Build zum Review schicken und wenn dieser angenommen wird, könnte das MMO schon im Juli erscheinen. Die Entwicklung wurde durch Updates verzögert, die jetzt vorerst zugunsten des Launches und wegen eines Problems mit dem Patcher eingestellt werden.

Ihr könnt Shadow’s Kiss bereits jetzt über den offiziellen Shop kaufen (via Shadow’s Kiss). Bestehende Accounts werden in die Steam-Version übernommen.

Shadow's Kiss ist ein neues Vampir-MMO mit starkem Sex-Einschlag – Wie läuft's?

Vier Jahre Entwicklung für Vampire und Erotik

In Shadow’s Kiss könnt ihr euren Vampir in verschiedenen Rollen spielen. Dazu stehen euch fünf Wege offen, die ein wenig an Charakterklassen erinnern:

Dunkel Vampire der Shadowfiends vom „besudelten Pfad“

Amaranthine der Undying vom Mumien-Pfad

Lords oder Ladys der Nacht, adlige Vampire vom Pfad der „wahren“ Vampire

Lilin, Sukkubi und Inkubi vom dämonischen Pfad

Kinder des Orpheus (Verdilak) vom Pfad der Zombie-Lords

Eure Entwicklung als Vampir dauert offenbar etwas länger.

Sexualität spielt in Shadow’s Kiss ebenfalls eine Rolle. Schon bei der Charaktererstellung könnt ihr neben eurem Geschlecht auch eure Motivation sowie eure sexuelle Orientierung einstellen. Euer Interesse an anderen (oder gleichen) Geschlechtern soll in sozialen Interaktionen und Quests wichtig sein.

Es soll sogar möglich sein, sich Brüste gegen einen Aufpreis zu kaufen. Die ganze Story rund um die Vampire selbst, ihre Entstehung und ihre Rollen, ist jedoch äußerst umfassend. Ihr findet mehr zu den Hintergründen auf der offiziellen Website (via Shadow’s Kiss).

