Shadow’s Kiss ist ein neues Vampir-MMO mit starkem Sex-Einschlag – Wie läuft’s?

2016 wurde mit Shadow’s Kiss ein Vampir-MMORPG angekündigt, das sich explizit an Erwachsene richtet. Die Kickstarter-Kampagne war sehr erfolgreich, doch das Spiel hängt in der Alpha fest.

Was ist Shadow’s Kiss? Als die EVE-Online-Entwickler CCP Games im Sommer 2014 bekannt gaben, dass ihr Vampir-MMO World of Darkness eingestellt wird, schlossen sich einige Spieler zusammen, um eben selbst ein solches Spiel zu entwickeln.

Shadow’s Kiss soll sich an Erwachsene richten. Als Vampir verkörpert ihr nicht nur eine blutsaugende Bestie – Erotik und Sex spielen ebenfalls eine Rolle. In einer düsteren Stadt, in der ihr nachts euer Unwesen treibt, gibt es Sexclubs, in denen es auch beispielsweise mit Bondage und SM zur Sache geht. Es ist möglich, NPCs zu verführen und sexuelle Beziehungen zu ihnen einzugehen.

Die Quests enthalten erotische Elemente aber auch Kämpfe gegen gefährliche Kreaturen der Nacht. Ihr dürft euch mit anderen Spielern zu Vampir-Clans zusammenschließen und versuchen, die Kontrolle über die Stadt zu erhalten.

Spannend ist, dass ihr die Erwachsenen-Inhalte aber gegen einen Aufpreis freischalten müsst. Der „Mature Content Pass“ kostet 5 Dollar.

Im MMORPG Shadow’s Kiss spielt auch SM eine Rolle.

Eine langsame Entwicklung

Wie steht es um das Spiel? Seit etwa drei Jahren befindet sich Shadow’s Kiss in der Alpha. Die Entwickler kommen leider nur sehr langsam voran. Im April erschien ein Update für das Kampfsystem, welches einige neue Elemente mit sich brachte:

Schaden im Wirkungsbereich (AoE)

Wirkungsbereich tötet alle schwachen Gegner

Betäubungen, Reize und Hypnose

Ihr könnt Energie absaugen und euch heilen

Es ist möglich, euch Feinden zu nähern, um sie zu beißen oder festzuhalten

Dieses Update zeigt, dass die Arbeiten am Spiel weitergehen, allerdings in einem recht langsamen Tempo. Die Entwickler erklären aber, dass bald neue Zonen kommen. Eine davon, der Keller der Ewigkeit, in dem Weinproben stattfinden, ist bereits im Spiel.

Wann soll das MMORPG erscheinen? Die Entwickler nennen keinen Termin. Allerdings heißt es im letzten Update, dass die Beta bevorsteht, die dann eine komplette Spielerfahrung bieten wird. Einen Termin für die Beta nannte das Team aber noch nicht.

So könnt ihr schon jetzt mitmachen: Falls ihr euch die Alpha von Shadow’s Kiss ansehen wollt, dann könnt ihr das tun, indem ihr auf der offiziellen Website im Store einen Zugang kauft. Dieser kostet aktuell 15 Dollar.

Erwartet aber kein fertiges Spiel. Die Alpha bietet noch nicht alles, was im fertigen MMORPG enthalten sein soll. Ihr bekommt erstmal einen groben Eindruck dessen, was euch erwartet.

Wenn ihr es etwas klassischer und weniger erotisch mögt, dann könnt ihr euch natürlich ebenfalls auf interessante MMORPGs freuen. Die 8 aussichtsreichsten neuen MMOs und MMORPGs für 2020 und 2021 haben wir für euch in einer Liste zusammengestellt.