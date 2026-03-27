Scrubs Revival: Wann startet Folge 2? Alle Termine der neuen Staffel

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2 Min. Niko Hernes 0 Kommentare Lesezeichen
Scrubs Revival: Wann startet Folge 2? Alle Termine der neuen Staffel

Mit der neuen Staffel Scrubs kehren die Ärzte des Sacred Heart auf Disney+ zurück. Die neuen Folgen der Serie erscheinen wöchentlich. MeinMMO verrät euch, wann Folge 2 startet.

Wann kommt Folge 2 von der neuen Staffel Scrubs? Die 2. Folge der neuen Staffel von Scrubs erscheint in Deutschland am 1. April 2026 auf Disney+. Damit erscheint die Serie in Deutschland später als in den USA, da es dort bereits am 25. Februar losging.

Um wie viel Uhr erscheint Folge 2? Die 2. Folge von Scrubs erscheint voraussichtlich um 9:00 Uhr deutscher Zeit.

Alle Termine für die neue Staffel von Scrubs im Überblick:

  • 1. Folge: 25. März 2026
  • 2. Folge: 1. April 2026
  • 3. Folge: 8. April 2026
  • 4. Folge: 15. April 2026
  • 5. Folge: 22. April 2026
  • 6. Folge: 29. April 2026
  • 7. Folge: 6. Mai 2026
  • 8. Folge: 13. Mai 2026
  • 9. Folge: 20. Mai 2026
Der neueste Trailer zum Scrubs Revival zeigt die wichtigsten Elemente der Serie
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Das ist die Story vom Scrubs Revival

Worum geht es in der neuen Staffel von Scrubs? Nach vielen Jahren als Privatarzt kehrt J.D. ins Sacred Heart zurück. Dort warten nicht nur alte Freunde auf ihn, sondern auch neue Herausforderungen. Einiges an Zeit ist vergangen, doch der Krankenhaus-Alltag scheint gleich geblieben zu sein.

Es gibt jetzt zwar modernere Technik, doch die Assistenzärzte brauchen noch dieselbe Unterstützung wie früher, und J.D. soll das erneut übernehmen. Dabei muss er eine völlig neue Rolle im Sacred Heart einnehmen.

Aber auch zwischenmenschlich gibt es Konflikte und Probleme, die die bekannten Ärzte auch über 10 Jahre später plagen. So ist die Beziehung von J.D. und Elliot in die Brüche gegangen und Turk hat mit psychischen Problemen als Arzt zu kämpfen.

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Scrubs kehrt nach über 10 Jahren zurück und bringt auch die meisten Darsteller mit sich. Doch es ist nicht die einzige Comedy-Serie, die 2026 zurückkehrt. Auch Malcom und seine Familie feiern ein Wiedersehen: Malcolm Mittendrin: Unfair wie immer: Trailer, Release und Schauspieler – Alle Infos zur Comedy-Fortsetzung 2026

Quelle(n): Titelbildquelle: The Walt Disney Company
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