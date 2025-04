Ein Spieler hat den schwierigsten Boss in Elden Ring 2.000 Mal erledigt, doch ein Gegner aus Bloodborne war selbst für ihn eine Herausforderung

In Elden Ring wurde der Spieler LetMeSoloHer zur Community-Legende. Inzwischen hat er ein weiteres beliebtes Spiel von FromSoftware auf der PS5 nachgeholt: Das kam mit einem Boss, der sogar ihn zum Schwitzen brachte.

Wer ist dieser Spieler? Es handelt sich dabei um LetMeSoloHer, der in der Community von Elden Ring zu einer Legende wurde:

LetMeSoloHer hat für eine Vielzahl von Spielern den Kampf gegen Malenia – einen der schwierigsten Bosse im Spiel – übernommen und damit vielen geholfen.

Im Kampf trug LetMeSoloHer nur einen großen Krug als Helm und zwei Katanas, sein Look hat sogar einige Cosplayer inspiriert (hier etwa eines via Reddit).

Insgesamt hat LetMeSoloHer den Kampf gegen Malenia über 2.000 Mal gewonnen und bekam dafür sogar eine Belohnung vom Publisher des Spiels.

In einem neuen Video auf YouTube erklärt LetMeSoloHer, dass er sich nach reiflicher Überlegung eine PS5 gekauft. Dort hat er ein rund 10 Jahre altes Spiel von FromSoftware nachgeholt: Bloodborne, inklusive dem DLC „The Old Hunters“.

Boss aus 10 Jahre altem Spiel bringt Souls-Legende ins Schwitzen

Welcher Boss hat dem FromSoft-Veteranen Schwierigkeiten bereitet? Fans dürften bereits eine Ahnung haben, um wen es sich dabei handelt. Der härteste Boss in Bloodborne (zumindest laut LetMeSoloHer) ist der Orphan of Kos.

Der Orphan of Kos ist der letzte Boss des DLCs und ein äußerst aggressiver noch dazu. Im Kampf gegen ihn fühlt man sich selten wirklich sicher, da er eine Vielzahl starker Attacken sowohl im Nah- als auch im Fernkampf besitzt.

Jedes Soulsborne-Spiel, das einen DLC hat, hat immer diesen letzten Boss, der sich überwältigend mächtig anfühlt. […] Und Orphan of Kos ist dieser Boss für Bloodborne. LetMeSoloHer

Dieser Boss habe ihn mehr Anläufe gekostet als irgendein vorheriger Kampf, sagte er. Der Orphan habe ihn sogar dazu gebracht, die Chalice Dungeons im Spiel für Blutviolen (der Hauptgegenstand zum Heilen) und Kugeln abzufarmen. „Er ist definitiv der härteste Boss in Bloodborne für mich“, gibt er zu.

Stimmt ihr LetMeSoloHer zu oder findet ihr einen anderen Boss in Bloodborne noch schwieriger? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Der Orphan of Kos mag vielleicht der schwierigste Boss in Bloodborne sein, doch laut der Lore des Spiels ist ein Boss noch stärker: Hier zeigen wir euch die stärksten Bosse in Bloodborne laut Lore im Power-Ranking.