„Hat der Gaming-Industrie irreparablen Schaden zugefügt?“ – Entwickler sagt, ein Shooter ist schuld, dass wir kein Bloodborne 2 bekommen

Ein Spieleentwickler wirft Escape from Tarkov vor, es habe dem Gaming unheilbaren Schaden zugefügt und sei schuld, dass Duskbloods kein Bloodborne 2 ist.

Um wen geht es? Der Spieleentwickler Dave Oshry war zu Gast in dem „Quad Damage“-Podcast auf YouTube und hat dort über kommende Spiele wie Doom: The Dark Ages, das neue Painkiller und Duskbloods gesprochen. Letzteres ist das neue Spiel von FromSoftware und wurde zusammen mit dem Release-Datum der Nintendo Switch 2 angekündigt.

Oshry ist einer der Gründer von dem Indie-Entwicklerstudio New Blood Interactive, das unter anderem die beiden Boomer-Shooter Ultrakill und Dusk entworfen hat. Beide Spiele haben zusammengerechnet rund 160.000 Reviews auf Steam, von denen 97 % positiv sind. Wir haben 2024 über Ultrakill berichtet, als der Shooter nach einem Update überraschend 19.000 Spieler auf Steam hatte.

Mit diesem Trailer kündigte FromSoftware das neue Spiel Duskbloods für die Switch 2 an:

Entwickler enttäuscht, weil Duskbloods ein Multiplayer-Spiel ist

Worüber wurde in dem Podcast gesprochen? Im Verlauf des Podcasts sprachen Dave Oshry und die Podcast-Hosts „Midnight Medium“, „Deadforge“ und Robert Yapp über Doom: The Dark Ages. Deadforge sagte dann, er sei aber noch gespannter auf den ebenfalls für 2025 angekündigten Shooter Painkiller.

Robert Yapp eröffnete dann das Thema Koop/ Multiplayer vs. Singeplayer. Seiner Meinung nach müsste Painkiller ein Singleplayer-Spiel sein, doch stattdessen setzt der Shooter auf Koop-Matches.

Das brachte Oshry auf Duskbloods zusprechen. Er habe sich bei der Ankündigung zunächst sehr gefreut und dachte: „Hell yeah, Bloodborn 2!“ Dann stellte sich jedoch heraus, dass Duskblood gar kein typisches Soulsborne und dementsprechend auch kein Bloodborn 2 ist, sondern es sich dabei um PvPvE-Multiplayer-Spiel handelt. Das habe ihn enttäuscht.

Auch das Spinoff Elden Ring: Nightreign ist ein Multiplayer-Spiel:

Wegen Tarkov muss alles ein Extraction-Shooter sein

Was sagte der Entwickler über Tarkov und die Gaming-Industrie? Oshry gibt Escape from Tarkov die Schuld daran, dass immer mehr auf eine Art Extraktion-Mechanik setzen oder gar ein Extraction-Shooter sein wollen:

Tarkov hat der Spieleindustrie irreparablen Schaden zugefügt, weil alles ein verdammter, wie nennen sie das, Extraktions-Shooter sein muss? Ich mag einfach normale Spiele, aber ich bin alt. Ich verstehe, ich bin nicht die Zielgruppe für diese Spiele. Dave Oshry im Podcast „Quad Damage“

Oshry spielt damit auf ein Interview von FromSoftware-Chef Hidetaka Miyazaki mit IGN im Jahr 2023 an, in dem Miyazaki über Technologien, Trends und Ideen im Gaming sprach, die er inspirierend oder aufregend findet. Er antwortete in dem Interview, dass er sehr an Multiplayer-Elementen interessiert und ein spezielels Interesse an dem Extraction-Shooter habe: „Besonders Tarkov, zum Beispiel. Ich achte also grundsätzlich auf diese Elemente als Schöpfer und Fan des Spiels.“

Oshry impliziert, dass gemessen an Miyazakis Aussage von 2023, Tarkov und andere Multiplayer-Spiele wahrscheinlich eine Inspiration bei der Entwicklung von Duskbloods war und FromSoftware daraus ein Multiplayer-Spiel und kein Bloodborne 2 machte, „weil alles ein Extraction-Shooter sein muss.“

In den vergangenen Jahren sind wirklich viele Extraction-Shooter und Battle Royales erschienen und zahlreiche Entwickler haben sich an den Subgenres versucht. Auch Destiny-Entwickler Bungie macht mit Marathon einen Extraction-Shooter: Destiny 2 ist bekannt für großartiges Gunplay – mit Marathon zeigt Bungie, ob sie es noch drauf haben