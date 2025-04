Ein Spieler hat nach 14 Jahren eine geheime Quest in Dark Souls 1 beendet, die gar nicht existieren sollte

Dark Souls 1 gehört zu den bedeutendsten Spielen, die es auf dem Markt gibt. Noch heute zieht Lordran nicht nur Hüllen, sondern auch neue Spieler an. Alles über das Spiel ist aber mittlerweile bekannt, doch ein Fan zeigt jetzt, dass sich die Community bezüglich einer Quest geirrt hat.

Um welche Quest geht es? In Dark Souls 1 können Spieler den Finsterwurzgarten besuchen, mit Alvina sprechen und dann dem Eid der Waldjäger beitreten. Kehrt ihr dann zurück, woher ihr gekommen seid, und haltet euch links, werdet ihr auf den NPC „Shiva aus dem Osten“ stoßen. Dieser mysteriöse Anhänger der Waldjäger wird euch erklären, worum es bei den Waldjägern geht und was ihr so erwarten könnt.

Im späteren Verlauf seiner Quest wird er seinen Standort wechseln und zur berüchtigten Schandstadt ziehen. Ihr findet ihn dann beim Fahrstuhl, der euch zu Neu-Londo führt. Für viele endet hier die Quest, denn FromSoftware hat den Rest seiner Mission aus dem Spiel gestrichen.

Findige Dataminer haben aber herausgefunden, dass er hinter der Chaosklinge her ist. In der funktioniernden Quest würde er euch fragen, ob ihr wisst, wo sich das Schwert befindet. Wenn ihr das Schwert dann ausgerüstet hättet, würde er euch angreifen.

Während der komplette Verrat von Shiva nicht im Spiel aktiviert werden kann, so ist das Ende der Quest dennoch im Spiel vorhanden und kann sogar hervorgerufen werden – ein Fan hat das nach genau 14 Jahren geschafft.

So könnt ihr die Quest auch „abschließen“

Was zeigt der Spieler? Der Spieler splee5556 hat sich in seinem YouTube-Video mit der Quest von Shiva auseinandergesetzt. Laut ihm sei klar, dass die Quest nicht weiter fortgeführt werden kann, doch es gebe eine Möglichkeit, zumindest das Ende der Quest einzusehen und sogar abzuschließen.

Um das zu können, verweist der YouTuber auf den Schwarzen Augapfel. splee5556 meint, Shiva hätte durch seinen Verrat einen eigenen Augapfel, den man dazu benutzen kann, um in seine Welt einzudringen – doch der ist in den Daten versteckt und für Spieler unzugänglich.

Aus diesem Grund müssen Fans improvisieren, denn es gibt einen weiteren Schwarzen Augapfel und der ist zugänglich. Wenn man den NPC Lautrec befreit und er die Feuerhüterin Anastacia ermordet, lässt sie den einzigen Schwarzen Augapfel fallen.

Dieser ist leider auf die ID der Invasion von Lautrec geschrieben, aber mit einem Glitch könnte man das Item dennoch dazu benutzen, Shiva herauszufordern und das ganz ohne Mods.

Wie kann ich Shiva herausfordern? Um Shiva herauszufordern, braucht ihr den Schwarzen Augapfel von Anastacia und Zugang zur Gemalten Welt von Ariamis. Den Glitch den splee5556 verwendet, nennt sich „Item Swap“. Er nutzt den Wechsel ausgerüsteter Items und einen Sprung auf kurzer Distanz aus, um die Animation seines ersten Items auf ein anderes zu übertragen. So könnt ihr Items verwenden, die sich normalerweise nicht verwenden lassen.

Die Gemalte Welt von Ariamis ist der Ort, an dem sich Shiva für die Quest versteckt hält. An der Statue, an dem sich die Phalangen befinden, ist der genaue Invasionspunkt. Er nutzt den höchsten Turm im Gemälde und springt dann hinunter auf die Betonkäfige. Von dort aus führt er dann den Item Swap durch und kann dann die Welt von Shiva besuchen.

Was bekomme ich für die Invasion? Nicht viel tatsächlich. Shiva hat keinen Dialog und im Kampf müsst ihr gegen Shiva und seinem Ninja-Handlanger kämpfen. Habt ihr Shiva besiegt, lässt er nichts fallen, ihr erhaltet nur ein Zeichen der Vergeltung, welches ihr bei Gwyndolin einlösen könnt.

Einen Effekt hat die Invasion aber. Shiva wird dennoch in der realen Welt leben und wenn ihr versucht, mit ihm zu sprechen, steht er nur da und lässt nicht mit sich interagieren. Klar ist, die Quest war nicht dazu gedacht, abgeschlossen zu werden, es ist jedoch interessant, dass Fans dennoch die Möglichkeit haben, auch ohne Mods Shiva eins auszuwischen. Mehr zu Dark Souls findet ihr hier: Die stärksten Bosse in Dark Souls 1, 2 und 3 laut Lore im Power-Ranking