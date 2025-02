Fans von Bloodborne hoffen seit Jahren auf ein Remaster und Sony tut alles, um sie maximal zu vor den Kopf zu stoßen

Bloodborne von 2015 gilt als eines der besten Spiele der PS4-Generation. Aufgrund technischer Defizite wünschen sich viele Fans seit Jahren eine modernisierte Neuauflage für PS5 oder den PC. Eine Hoffnung, die durch Sony gleichermaßen geschürt und mit Füßen getreten wird.

Warum ein Remaster für Bloodborne? So großartig das Action-RPG von From Software in seiner originalen Form auch ist, es gibt in technischer Hinsicht doch Luft nach oben – vor allem mit Blick auf die Performance.

Dank eines Next-Gen-Updates und eines PC-Ports mit konstanten 60 Bildern pro Sekunde auf der Plattform seiner Wahl durch das atmosphärische Yharnam stiefeln, mehr wollen viele Fans gar nicht. Aber natürlich würden auch die Ankündigungen eines Remasters, Remakes oder einer Fortsetzung frenetisch gefeiert.

Geschürt wird die Hoffnung, weil mittlerweile fast alle wichtigen „Souls“-Games für verschiedene Plattformen erschienen sind oder sie von Sony eine moderne Neuauflage spendiert bekommen (Demon’s Souls) haben.

Als ob man die Fans gezielt ärgern möchte

Was macht Sony? Gerüchte zu einer möglichen Ankündigungen für Bloodborne gibt es im Jahrestakt. Teils durch vermeintliche Leaks oder Insider-Berichte, teils, weil Sony irgendetwas macht, das auf eine Neuauflage des PS4-Meilensteins hindeuten könnte.

Im Dezember 2024 veröffentlichte der PlayStation-Konzern beispielsweise einen Jubiläums-Trailer, der Szenen aus bekannten Franchises wie Horizon, Uncharted, God of War oder Spider-Man zeigt, begleitet von je einem Satz, der eines der im gerade gezeigten Spiel behandelten Themen aufgreift. Bei Metal Gear Solid geht es etwa um Ehre, bei God of War um Familie.

In der allerletzten Gameplay-Szene des Trailers ist dann ausgerechnet Bloodborne zu sehen, flankiert von dem Text: „Es geht um Beharrlichkeit“. Auf der einen Seite ist das natürlich etwas, das alle Souls-Spiele von FromSoftware auszeichnet, auf der anderen Seite fühlten sich davon aber auch viele Fans getriggert, die beharrlich seit vielen Jahren auf Neuigkeiten zur Bloodborne-Franchise warten.

Was macht die Community? Die versucht sich selbst zu helfen. Etwa mit Fan-Trailern, die Orte aus Bloodborne in der Unreal Engine 5 zeigen (etwa hier auf YouTube). Oder mit Patches, die Fans nutzen können, um Schwächen des Spiels eigenverantwortlich auszumerzen. Der 60-FpS-Patch von Lance McDonald hat sogar schon fast vier Jahre auf dem Buckel.

Angriff auf Fan-Patch nach 4 Jahren

Neue Aktion von Sony: Umso bemerkenswerter ist es jetzt, dass McDonald für seinen lange etablierten Patch am 31. Januar 2025 eine DMCA-Mitteilung von Sony Interactive Entertainment erhalten hat (DMCA ist der Digital Millennium Copyright Act von 1998, der online das Urheberrecht schützen soll).

Auf X schreibt der Mod-Entwickler: „Am 21. Februar 2021 habe ich einen Patch für Bloodborne erstellt und veröffentlicht, der das Spiel mit 60 FpS laufen lässt. Heute habe ich eine DMCA-Benachrichtigung im Namen von Sony Interactive Entertainment erhalten, in der ich aufgefordert wurde, die Links zu dem von mir im Internet veröffentlichten Patch zu entfernen, was ich nun getan habe.“

Dass die Sony-Verantwortlichen schon länger von der Mod wissen, zeigt ein Post auf X von Lance McDonald vom 11. Oktober 2024. Dort ist ein Bild mit dem ehemaligen PlayStation-Chef Shuhei Yoshida zu sehen, mit dem McDonald kurz zuvor über seinen 60-FpS-Patch gesprochen hatte.

Die große Frage ist daher jetzt natürlich: Warum jetzt?

Aus dem Post von IceBreaker_94 auf Reddit tropft der Sarkasmus: „Dann planen sie also WIRKLICH etwas für das Spiel!“

Tonberryc schreibt auf Reddit: „Seltsam. Ich könnte es verstehen, wenn dies das Spiel ohne Lizenz spielbar machen würde, aber es ist nur ein Patch, der praktisch eine Spielmodifikation ist. Ein DMCA bringt nichts, es sei denn, sie versuchen, die Nachfrage nach einem HD-Remake wieder zu wecken.“

Hocomonococo kann es nicht fassen (via Reddit): „Bro, was zur Hölle stimmt nicht mit Sony.“

doglywolf hat eine Antwort auf Reddit: „Sony liebt schlechte PR.“

