Die stärksten Bosse in Bloodborne laut Lore im Power-Ranking

Er verwandelte sich schließlich in die erste Klerikerbestie, die sogar im Albtraum der Jäger herausgefordert werden kann. Laut Hinweisen in Yahrnam wurde Laurence schließlich von Jägern besiegt und sein Schädel als Relikt der Heiligen Kirche ausgestellt – denn durch sein Vermächtnis wurde sie gegründet und legte deshalb den Grundstein der katastrophalen Ereignisse, die in Neu- sowie Alt-Yahrnam stattfanden – die Plage der Bestien.

Dabei werden nur ihre theoretischen Stärken gewichtet sowie ihre Macht und ihr Wirken in der Welt. Unser Ranking lädt euch aber gerne zu Diskussionen ein. Falls ihr einer anderen Meinung seid, meldet euch gerne in den Kommentaren.

Bloodborne ist vor allem bekannt für seine wendigen Kämpfe in einer obskuren Welt voller widerlicher Bosse. Aber welcher von denen ist eigentlich der Stärkste? MeinMMO-Souls-Experte Christos Tsogos schaut sich die Welt der Jäger und Götter an und teilt ihnen Plätze im Ranking zu.

