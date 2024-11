Millionen Nutzer lernen nicht dazu: Sie verwenden auch 2024 immer noch die schlechtesten Passwörter

Wer sich nach diesem Ausflug in die bei Missachten mitunter arg unerfreuliche Welt der Datensicherheit für mehr Fakten rund um Smartphones interessiert, für den oder die hätten wir noch mehr auf MeinMMO im Angebot. An anderer Stelle haben wir zum Beispiel sechs Mythen rund um Handynutzung aufgelistet, die ihr keinesfalls länger glauben solltet .

Wenn man die in Deutschland vorherrschenden Passwörter betrachtet, fliegen qwerty und ähnliches raus und an seine Stelle treten noch mehr trivialste Zahlenfolgen oder auf Platz 10 der kreative Erguss 000000

NordPass unterscheidet in seinen Listen zwischen privaten sowie Passwörtern für Unternehmen. Sie trennen das anhand der E-Mail-Adressen voneinander. Global betrachtet sieht die Top-Five der zu Hause verwendeten Passwörter so aus:

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

Studenten spionieren Passanten mit versteckter Kamera und einer KI aus, finden Name und Adresse in Sekunden heraus

An anderer Stelle erläutern wir euch ein Projekt von Studenten, was auf die Gefahren der Technik hinweisen möchte. Hier findet ihr den Bericht in Artikelform . Das zugehörige Video könnt ihr direkt anschauen:

Was sind die schlechtesten Passwörter? Der Passwort-Manager-Anbieter NordPass hat einen gewaltigen Datensatz aus öffentlich zugänglichen Datenbanken analysiert, insgesamt 2,5 TB. Enthalten waren Millionen an Passwörtern mit zugehöriger E-Mail-Adresse – und die Lage bleibt unverändert schlimm. Denn die meistgenutzten Kennwörter sind allesamt simpel zu knacken.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to