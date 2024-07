Eine Firma bietet Sicherheitsupdates für Windows 10 bis 2030 an, obwohl Microsoft den Support einstellt

Ende 2025 endet der Support für Windows 10. Eine europäische Firma will weiterhin Sicherheitsupdates bieten. Das steckt hinter 0Patch und sogenannten Micropatches.

Im Oktober 2025 endet der Support für Windows 10 durch Microsoft. Doch die kleine slowenische Firma Acros Security will mit seinem System 0Patch Nutzern, die weiterhin bei Windows 10 bleiben wollen, Sicherheitsupdates für Windows 10 anbieten. Trotz Support-Ende durch Microsoft.

Alles, was ihr zum Support-Ende von Windows 10 wissen solltet, findet ihr in folgendem Artikel auf MeinMMO zusammengefasst:

Mehr zum Thema Windows 10 Support Ende – Was ihr beachten müsst und vor 2025 tun solltet von Benedikt Schlotmann

Firma will Sicherheitsupdates auch nach Support-Ende von Windows 10 liefern

Wann endet der Support? Microsoft stellt den Support für Windows 10 am 14. Oktober 2024 ein und bietet Updates über das Ende hinaus nur als teures, kostenpflichtiges Extended Security Update (ESU) an.

Was macht 0Patch anders? Die Firma bezeichnet sich selbst als Micropatch-Anbieter und will schnellere Update für Windows und andere Betriebssysteme anbieten. Außerdem verspricht man, dass man die Updates auch ohne Neustart direkt im Betriebssystem installieren könnte. Davon berichten etwa die englischen Kollegen von TomsHardware.com.

Die Updates werden über einen eigenen Client installiert und nicht über das offizielle Windows-Update. Im Client von 0Patch sieht man dann, welche Updates man installiert hat und welche nicht.

Ist das alles kostenlos? Es kommt auf die Windows-Version an. Für die Home-Version bietet 0Patch kostenlose Updates an, für die Pro- und Enterprise-Version verlangt man 25 Euro (Pro) oder 37 Euro (Enterprise) im Jahr.

Microsofts offizielles Extended Security Update ist hier vermutlich deutlich umfangreicher und bietet mehr Updates, dafür sind die Preise auch deutlich höher, in der Regel werden mehrere 100 Euro fällig und das Update wird jedes Jahr teurer. Obendrein bietet Microsoft das Extended Security Update nur Firmen und nicht Privatpersonen an.

Was sind überhaupt Micropatches? Mit Micropatches werden Sicherheitsupdates bezeichnet, die ganz bestimmte oder besonders kritische Sicherheitslücken in einem System stopfen, für die der offizielle Hersteller entweder zu lange braucht oder den Support bereits eingestellt hat. So umfassend wie das offizielle Microsoft-Update oder das nachträgliche ESU dürften diese Micropatches daher nicht sein.

Wer so ein Angebot nutzt, muss viel Vertrauen in den Anbieter haben

Wie sicher ist sowas? Das größte Problem ist natürlich, dass die Updates nicht von Microsoft selbst stammen. Die Kollegen von Medium.com warnen daher eher vor solchen Angeboten, da ihr euch nie zu 100 % sicher sein könnt, was ihr von dem Anbieter installiert bekommt. Denn in der Regel könnt ihr die Micropatches nicht selbst prüfen.

Wenn ihr so ein Angebot nutzt, dann müsst ihr viel Vertrauen in den Anbieter des Micropatches und in sein Sicherheitskonzept legen. Denn immerhin erlaubt ihr einer anderen Firma, Änderungen in Windows vorzunehmen. Und ihr könnt euch nicht sicher sein, was das für langfristige Auswirkungen auf euer System haben könnte.

Das spricht für und gegen Windows 10: Ihr wisst nicht, ob ihr auf Windows 11 wechseln solltet oder noch doch lieber bei Windows 10 bleiben möchtet? MeinMMO stellt euch Vor- und Nachteile eines möglichen Updates vor: 6 Gründe, warum ihr Windows 10 auf Windows 11 upgraden solltet und 4 Gründe, die dagegen sprechen