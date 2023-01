Ihr denkt, euer Passwort ist sicher? Grafik zeigt euch, wie lange Hacker brauchen, um es zu knacken

Among the Trolls: Kommendes Survival-Spiel auf Steam setzt auf nordische Mythologie – Zeigt filmreife Grafik im Trailer

Ansonsten weisen die Forscher daraufhin, dass Nutzer auf private Informationen in Passwörtern verzichten sollen: Dinge wie der eigene Geburtstag, der Name der Ehefrau oder der Geburtsort lassen sich schnell herausfinden und solltet ihr im besten Fall vermeiden. Vor allem, wenn ihr damit eure Social-Media-Profile sichern wollt.

Wie schnell geht das Lösen der Passwörter? Hier kommt es ganz drauf an, wie lang und kompliziert euer Passwort ist. Passwörter aus 5, 6 oder 7 Stellen lassen sich in wenigen Minuten lösen und stellen kein echtes Hindernis dar.

Je schneller und leistungsfähiger die Grafikkarte, desto schneller geht dieses „Knacken“ von Passwörtern. Bereits jetzt ist die RTX 4080 so schnell, dass man mit ihr viele Passwörter in unter 1 Stunde knacken kann .

Was ist das für ein Bericht? Hive Systems ist eine Sicherheitsfirma, die sich auf Cyber Security und Lösungen gegen Hacking spezialisiert hat. Die Firma sitzt in Richmond, Virginia. In einem ausführlichen Bericht wird erklärt, dass viele Passwörter gar nicht so sicher seien, wie einige vermuten würden.

So ziemlich jeder von euch dürfte Passwörter in seinem Alltag nutzen. Sei es nun, um etwa seinen Computer zu entsperren oder auf Social Media oder das eigene Bankkonto zuzugreifen – solche Codes begegnen uns überall im Alltag.

Passwörter braucht jeder in seinem Alltag. Eine Gruppe Forscher erklärt jetzt, dass die meisten Codes nicht so sicher sind, wie ihr vielleicht denkt.

