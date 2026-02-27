Sauercrowd hat noch einen Raid vor sich, aber ein Streamer geht jetzt schon: „War ne geile Zeit“

Sauercrowd hat noch einen Raid vor sich, aber ein Streamer geht jetzt schon: „War ne geile Zeit“

Die Sauercrowd hat ihr eigentliches Ziel in WoW Classic bereits erreicht, einen finalen Raid soll es aber noch geben. Ein Twitch-Streamer verabschiedet sich jetzt schon von der Gilde.

Wer ist dieser Streamer? Lars alias „Pummelfee86“ kommt aus Bremen und streamt seit April 2021 auf Twitch. Als im Dezember 2025 dir drei Twitch-Streamer Metashi12, HandOfBlood und Papaplatte das Sauercrowd-Event in WoW Classic ins Leben riefen, war er einer der ersten, die mit an Bord waren.

Sauercrowd-Gilde verliert ihren „unkaputtbaren“ Tank kurz vor Level 60
Streamer verlässt Sauercrowd, doch die Gilde macht weiter

Jetzt verlässt Pummelfee86 das Event: In einem kurzen Clip, der den Moment festhält (diesen seht ihr auf sauercrowd.gg), sieht man, wie sich der Streamer vor laufender Kamera verabschiedet – noch während seine Spielfigur angegriffen wird und den Löffel abgibt. 

„Jetzt ham’ wirs“, sagt der Streamer und bedankt sich vielmals für das Event: „Somit bin ich raus, was Sauercrowd angeht”. Er bedankt sich nochmal speziell bei den beiden Streamern HandOfBlood und Exsl95 (gesprochen „Axel95“), der ihn ins Event mit reingebracht hat.

War auf jeden Fall ne geile Zeit, war lustig, coole Menschen kennengelernt. Aber für mich ist das Projekt jetzt beendet.

Pummelfee86 auf Twitch.tv

Pummelfee86 gehörte zu den Spielern, die mit die meisten Rückschläge in WoW Classic Hardcore zu verschmerzen hatten: Er musste gleich 14 Mal von vorn anfangen, bevor er endlich Level 60 erreicht hat. Er darf das Event also mit einem Erfolg abschließen.

Wie geht’s weiter mit Sauercrowd? Eigentlich ist das Projekt schon vorbei, denn das Ziel, das man sich zu Beginn gesetzt hatte, wurde erreicht. Ziel war es, den Raid „Molten Core“ zu meistern – und das wurde erreicht.

Das Event soll damit aber noch nicht ganz zu Ende sein, erklärt HandOfBlood. Am 1. März 2026 wird die Sauercrowd noch einen finalen Raid starten, und zwar den Level-60-Raid „Onyxia’s Lair“. Darin kämpfen sich die Teilnehmer zuerst durch die Heimat des schwarzen Drachen, bevor sie sich ihm am Ende direkt stellen.

Wollt ihr den Überblick über die wichtigsten Highlights zu Sauercrowd behalten? Dann schaut hin und wieder auf MeinMMO vorbei. Hier findet ihr neben neuen Artikeln rund um das Event auf Twitch auch eine Übersicht. Diese findet ihr hier: Sauercrowd: Die wichtigsten Highlights der letzten Tage in der Übersicht

