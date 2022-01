Saturn Angebot: Eine der besten Ego-Shooter-Reihen jetzt zum Bestpreis

Bei Saturn könnt ihr im Angebot die DOOM Slayer Collection jetzt besonders günstig und zum aktuellen Bestpreis kaufen.

Wer bisher noch nicht im Besitz der großartigen DOOM-Spiele ist, kann diesen Fehler nun beseitigen und mit der DOOM Slayer Collection gleich vier Spiele in einem kaufen. In dieser Sammlung sind folgende Spiele enthalten:

Nur das 2020 veröffentlichte DOOM Eternal fehlt in der Sammlung. Doch natürlich lohnt sich die Collection bereits für die anderen vier Spiele. Die ersten sorgen für eine ordentliche Portion Nostalgie und DOOM von 2016 war damals laut GamePro-Test eine gelungene Hommage an alte Zeiten und damals das Beste für Fans von schnellen Shootern. Zudem wurde DOOM (2016) damals das beste Actionspiel des Jahres.

So gut ist das Angebot: Günstiger gab es die DOOM Slayer Collection bisher noch nie. Ihr erhaltet sie bei Saturn im Angebot für PS4 und Xbox jeweils für nur 9,99 Euro. Vorausgesetzt ihr holt sie im Handel selber ab. Ansonsten fällt eine ab 18-Versandgebühr von 4,99 Euro an.

Die DOOM Slayers Collection hält mehr als zwei Jahrzehnte geballtes Dämonenmetzeln und -schnetzeln bereit. Egal ob in den Klassikern, die das Egoshooter-Genre erst populär gemacht haben, oder dem gefeierten Franchise-Reboot, mit einem Arsenal aus mächtigen Waffen geht es Dämonenhorden auf dem Mars, der Erde und in der Hölle selbst an den Kragen.