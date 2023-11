RX 7900 XT: 4K-Grafikkarte jetzt im Amazon-Angebot

Die RX 7900 XT ist überaus stark und beschert euch wunderschöne Gaming-Momente im 4K-Bereich. Nutzt jetzt das Amazon-Angebot.

Diese Gaming-Grafikkarte ist ein absolutes Kraftpaket und momentan in Hinsicht auf das Preis-Leistung-Verhältnis eine richtig gute Option. Sie hat eine Speichergröße von 20 GB GDDR6 und 320-Bit-Speicherbus. Obendrein kann der Boost-Takt dieser Grafikkarte bis zu 2450 MHz erreichen. Holt euch diese Top-GPU für nur 844,99€ statt 931,80€.

Darum ist die RX 7900 XT eine Top-Wahl

Sie basiert auf der neuesten AMD RDNA 3-Architektur und bietet eine unglaubliche Leistungsfähigkeit. Bei aktuellen Spielen werdet ihr kein Problem haben. Erkundet Open-World-Spiele wie Red Dead Redemption 2 in einer vortrefflichen Qualität oder entdeckt das farbenfrohe und harte Spiel Elden Ring. Falls ihr ein System in QHD anstrebt, ist diese Grafikkarte ziemlich lange zukunftssicher. In 4K müsstet ihr in ein paar Jahren wahrscheinlich wieder aufrüsten, wenn ihr die allerhöchste Qualität erleben wollt.

Mit einer Speichergröße von 20 GB GDDR6 und einem 320-Bit-Speicherbus bietet die AMD-GPU eine hohe Bandbreite und Geschwindigkeit für reibungsloses Gaming. Ihr könnt komplexe Texturen, hochauflösende Grafiken und realistische Effekte ohne Verzögerungen erleben.

Der Boost-Takt dieser Grafikkarte kann bis zu 2450 MHz erreichen, was eine noch schnellere Leistung ermöglicht. Selbst aktuelle Gaming-Giganten wie Cyberpunk 2077 oder Alan Wake 2 lassen sich damit wunderbar spielen.

Sie verfügt über eine fortschrittliche Kühlungstechnologie, die dafür sorgt, dass die Grafikkarte auch bei intensiver Nutzung kühl bleibt. Um lange Gaming-Sessions oder langwierigen Arbeitsprozessen müsst ihr euch keine Gedanken machen. Diese Grafikkarte lässt sich nicht so leicht unterkriegen.

Natürlich erhaltet ihr auch eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, darunter wieder HDMI und DisplayPort. Ihr könnt problemlos mehrere Monitore anschließen und ein beeindruckendes Multi-Monitor-Erlebnis genießen. Löst kreative Prozesse mithilfe einer überschaulichen Ansicht oder plant nebenher für euren Shooter-Clan taktische Manöver.

Diese Tech ist mit der AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) kompatibel. Diese Technologie ermöglicht es euch, Spiele in höherer Auflösung zu spielen, ohne dabei die Leistung zu beeinträchtigen. Viele Spiele bekommen dadurch häufig einen Leistungsschub von 20 bis 30 Bildern pro Sekunde, die ihr zusätzlich erhaltet.

In unserer Cyber Week Hub erhaltet ihr einen Überblick zu weiteren Super-Angeboten. Es ist eine vortreffliche Entscheidung, hier regelmäßig vorbeizuschauen, um genau das Gerät zu erbeuten, wonach ihr euch sehnt.

Ein Paradies für Tech-Liebhaber

Seid ihr einfach nicht satt von den neuesten technologischen Wundern und Bauteilen? Dann solltet ihr unbedingt einen Blick auf unsere Deals-Übersichtsseite werfen. Dort werdet ihr atemberaubende Schätze entdecken – Monitore, Grafikkarten und CPUs von außergewöhnlicher Brillanz zu unwiderstehlichen Preisen. Diese kostbaren Juwelen werden euer System mit neuer Energie erfüllen und es zu ungeahnten Höhen katapultieren.