Dabei ist AMD nicht der einzige Hersteller, der günstige Grafikkarten im Angebot haben könnte. Auch andere Hersteller wollen ab 2022 günstige Grafikkarten anbieten und die könnten noch einige Überraschungen bieten. Mit dabei ist ein Hersteller, den in Deutschland kaum jemand kennen dürfte. Ob es sich dabei um einen möglichen Geheimtipp handeln könne, erklärt euch MeinMMO in folgendem Artikel:

Was ist genau das Problem? Nun hatte das Online-Magazin PCGamer berichtet, dass Hersteller Asus die ersten Preise für die RX 6500 XT genannt hat (via PCGamer.com ). Und die Preise dürften den wenigsten Usern gefallen:

Insert

You are going to send email to