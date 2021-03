Rust Day One Physical Edition (50 €) ist vom Inhalt her identisch mit der Standard Edition, nur ist sie eben physisch.

Wenn ihr schon so richtig heiß auf das Spiel seit, dann habt ihr bereits die Möglichkeit, es für PS4 und Xbox vorzubestellen. Das geht sowohl auf der offiziellen Seite von Rust als auch in den jeweiligen Online-Stores der Konsolen. Euch stehen folgende Editionen zur Auswahl:

Für welche Konsolen kommt Rust? Rust kommt auf PS4 und Xbox One, also der letzten Konsolen-Generation.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to