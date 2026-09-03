Während ein Survival-Spiel auf Steam seinen Preis zum Release anhebt, macht das Spin-off zu RuneScape seinen Fans ein „Geschenk“

Das Survival-Spiel Enshrouded hat gerade bekannt gegeben, dass es seinen Preis zum Release der Vollversion um 10 € erhöhen wird. Dagegen setzt das Survival-Spinoff RuneScape: Dragonwilds auf eine andere Taktik.

Was passiert zum Release mit dem Preis? Wie die Entwickler von Dragonwilds bekannt gaben, wird sich der Preis zum Release nicht erhöhen. Demnach könnt ihr auch nach der Veröffentlichung von Version 1.0 auf Steam 29,99 Euro bezahlen.

Das Ausbleiben der Preiserhöhung soll eine kleine Geste für alle Spieler sein, die an den Titel geglaubt und ihn unterstützt haben. Vermutlich haben viele dieser Gamer das Spiel bereits gekauft, doch es nützt ihnen vor allem, wenn sie mit weiteren Freunden zocken wollen.

Die Ankündigung kommt nämlich primär den Spielern zugute, die sich immer noch nicht entschieden haben, ob sie sich Dragonwilds holen wollen. In diesem Sinne ist es also ein “Geschenk”, das man den Spielern macht, auch wenn sie immer noch Geld fürs Game ausgeben müssen.

Der Release von Version 1.0 wird am 15. September 2026 durchgeführt.

Video starten RuneScape: Dragonwilds schickt euch nach Dowdun Reach, wo ihr gegen fiese Ritter und Drachen kämpft Autoplay

Halten des Preises ist keine Selbstverständlichkeit

Wie sieht es anderswo aus? Im Gegensatz dazu hat das Survival-Game Enshrouded erst vor Kurzem verkündet, dass sich der Preis der Vollversion um 10 Euro erhöhen wird. Der Titel erscheint rund 4 Wochen nach Dragonwilds, nämlich am 15. Oktober 2026.

Deshalb ist das Halten des Preisniveaus bei Dragonwilds eine schöne Geste, von der vor allem unentschlossene Spieler profitieren.

Was kommt nach Version 1.0? Für Dragonwilds soll es auch nach dem Release noch Updates geben. Das nächste Update soll im Winter kommen und den Titel „Luminance“ tragen. Es wird für alle Spieler gratis sein. Weitere Infos zur Roadmap folgen dann zu einem späteren Zeitpunkt.

Das 25 Jahre alte MMORPG RuneScape hat übrigens ganz größenwahnsinnige Pläne. Es versucht nämlich, bis 2031 World of Warcraft vom Thron zu stoßen: 25 Jahre altes MMORPG stand jahrelang im Schatten von WoW, der aktuelle Hype soll Platz 1 sichern