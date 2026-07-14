Warum ihr bei großer Hitze die Rollläden vor den Fenstern niemals ganz schließen solltet

Im Sommer solltet ihr Rollläden tagsüber nicht komplett schließen, sondern die Lichtschlitze geöffnet lassen.

In vielen Wohnungen sind Jalousien oder Rollläden vor den Fenstern montiert und daher für viele Leute ein hilfreicher Schutz, um die Sonne und damit auch die Wärme draußen zu halten.

Experten und Hersteller warnen aber davor, die Rollläden vollständig zu schließen. Denn im schlimmsten Fall können dann die Fensterscheiben dahinter platzen.

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Wer Rollläden bei Hitze ganz herunterlässt, riskiert ein platzendes Fenster

Warum soll man die Rollläden nie vollständig schließen? Bei komplett geschlossenen Rollläden und geschlossenen Fenstern staut sich die Hitze extrem zwischen Fenster und Rollladen, was im schlimmsten Fall zur Verformung der Lamellen oder zum Springen der Glasscheibe führen kann.

Einige Hersteller, etwa Rademacher, empfehlen deswegen, die Lichtschlitze leicht geöffnet zu lassen und den Rollladen nicht ganz herunterzufahren, damit die Luft dazwischen zirkulieren und sich austauschen kann.

Eine Alternative wäre übrigens, das Fenster auf Kipp zu stellen. Dann kann aber auch die aufgeheizte Luft hinter den Jalousien in die Wohnung gelangen.

Ökotest.de warnt außerdem, dass sich vor allem dunkle Kunststoff-Rollläden sehr stark aufheizen können, wenn die Sonne frontal darauf scheint. Schließt ihr die Lamellen komplett, begünstigt das hohe Temperaturen und Verformungen des Materials. Auch große Fensterflächen können die Wärmeentwicklung verstärken.

Wenn es draußen immer heißer wird, lüften viele Menschen nachts. Doch bei sehr hohen Temperaturen ist das kaum noch ausreichend. Denn eure Wohnung speichert die Hitze in den Mauern und Möbeln. Wer wirklich gegen die Hitze gewappnet sein will, muss mittlerweile andere Maßnahmen treffen: Experten sagen, dass das Öffnen der Fenster nachts und das Schließen tagsüber nicht mehr die beste Strategie gegen die Hitze ist