Experten sagen, dass das Öffnen der Fenster nachts und das Schließen tagsüber nicht mehr die beste Strategie gegen die Hitze ist

Wenn es draußen immer heißer wird, lüften viele Menschen nachts. Doch bei sehr hohen Temperaturen ist das kaum noch ausreichend. Denn eure Wohnung speichert die Hitze in den Mauern und Möbeln. Wer wirklich gegen die Hitze gewappnet sein will, muss mittlerweile andere Maßnahmen treffen.

Wenn man tagsüber in der Hitze zu ersticken droht, freuen sich viele dann abends darauf, endlich die kalte Luft hereinzulassen. Doch der beliebte Hinweis und Trick „nachts lüften, tagsüber Fenster zu“, ist nicht mehr so effektiv, wie Experten erklären.

Mittlerweile seien bauliche Maßnahmen wichtiger als reine Lüftungstechniken. Denn bei sehr hohen Temperaturen verbleibe die Wärme sonst im Inneren der Gebäude. Selbst dann, wenn es draußen deutlich kühler ist als drinnen.

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Bauliche Maßnahmen gegen Hitze werden bei zunehmenden Temperaturen immer wichtiger

Vielleicht kennt ihr das: Ihr reißt abends alle Fenster auf, doch in der Wohnung sinken die Temperaturen nicht wirklich. Experten bezeichnen das als Lüftungsparadox: Denn Wände, Decken und Möbel würden die Wärme des Tages speichern und sie abends oder morgens beim Lüften nur langsam wieder frei. Wirklich kühl würde es erst werden, wenn kalte Luft lang genug an die Möbel oder Wände herankommt (via rnd.de).

Das reine Lüften sei daher in vielen Fällen nicht mehr ausreichend. Langfristig seien andere Maßnahmen wichtiger: Gebäudeschutz, Verschattung, Sanierung und klimatisierte Zufluchtsorte. Dazu zählen vor allem bauliche Maßnahmen, die umgesetzt werden könnten, um die Temperatur im Inneren des Gebäudes zu senken. Zu sinnvollen baulichen Maßnahmen zählen laut den Experten etwa folgende Punkte (etwa via bausubstanz.de):

Außenrollläden, Jalousien, Markisen oder Sonnensegel.

Wärmedämmung, vor allem am Dach, an obersten Decken und an stark bestrahlten Außenwänden

Fenster mit Wärmeschutzverglasung oder niedrigem g-Wert. Dieses Glas lässt nur wenig Sonnenenergie hindurch und lässt den Raum langsamer aufheizen.

Helle Fassaden und reflektierende Oberflächen, weil sie weniger Sonnenwärme aufnehmen.

Dach- oder Fassadenbegrünung, wenn baulich möglich.

Gute Luftdichtheit und ein Lüftungskonzept, damit warme Außenluft tagsüber nicht unkontrolliert eindringt.

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Schwierig werden solche Maßnahmen vor allem in einer Mietwohnung, wo bauliche Veränderungen nur selten ohne weiteres möglich sind. Hier sei dann Lüften und Verschattung weiterhin die erste Wahl. Das schreibt unter anderem das Deutsche Umweltbundesamt.

Besonders kritisch seien Dachgeschosswohnungen und große Fensterflächen nach Süden oder Westen, weil sich dort Hitze stark aufstaue. Wenn möglich seien außenliegende Lösungen immer besser als Innenrollos, weil sie die Sonne vor dem Glas abfangen würden.

Solange die Nacht abkühlt, helfe Nachtlüften sehr gut. Wenn die Nächte aber warm bleiben, brauche man mehr baulichen Schutz, sonst wird die Wohnung von Tag zu Tag heißer und kühle nachts kaum noch ab. Und der beliebte Trick „nachts lüften, tagsüber Fenster zu“, hilft dann nur noch bedingt.

MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann wohnt in einer Dachgeschosswohnung und hier sind bauliche Maßnahmen nur schwierig möglich. Die beste Änderung, die möglich war, sind Plissees an den Fenstern. Denn die halten die Hitze draußen und halten die Temperaturen im Rahmen: Ich wohne in einer Dachgeschosswohnung und dieser Kauf rettet mich seit Jahren vor der aktuellen Sommerhitze