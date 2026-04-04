Spieler erschafft Achterbahn, die länger fährt, als unser Universum alt ist – zwingt Gäste Milliarden Jahre zum Spaß

Jeder Spieler stellt sich eigene Aufgaben, sollte bei den Lieblingsspielen der Content ausgehen. Jetzt hat ein Youtuber eine Achterbahn in Rollercoaster Tycoon 2 erschaffen, die so lange geht, dass die Gäste die Entstehung unseres Universums miterlebt hätten können.

Was genau ist bei dem Youtuber los? MarcelVos hat ein Youtube-Video hochgeladen, bei dem er eine unvorstellbare Achterbahn in Rollercoaster Tycoon 2 gebaut hat. Er nennt sie den Googol-Coaster.

Ein Googol ist eine mathematische Zahl, die durch eine 1 gefolgt von 100 Nullen dargestellt wird. Laut dem Youtuber dauert die Fahrt jedoch nicht nur einen Googol, sondern gleich mehrere (saphirsolution.com).

Wie funktioniert das? Der YouTuber packte die maximal erlaubte Fläche des Parks voller (wie er sie nennt) „Supermodule”. Jedes Supermodul ist darauf ausgelegt, eine bereits stattliche Fahrzeit um ein Vielfaches modular zu verlängern, nämlich das 174-fache.

100 Supermodule wurden in dem gesamten Park verteilt, die mit der recht komplizierten Rechnung aller Faktoren und der Ausgangsdauer eine heftige Fahrtzeit ergeben: Insgesamt würde man nach einer Umrechnung in Echtzeit auf eine Jahresanzahl von 194 gefolgt von 225 Nullen kommen, wie der Redditnutzer shanster925 netterweise ausgerechnet hat. Zum Vergleich: Unser Universum ist „gerade einmal“ 13.800.000.000 Jahre alt (science.nasa.gov).

Der Youtuber muss die NPCs zu ihrem Spaß zwingen

Was ist das Problem der NPCs? Die NPCs sind eine wichtige Komponente bei dem Projekt. Die Gäste haben bestimmte Werte wie Zufriedenheit, Hunger oder Müdigkeit, die Vos nutzte, um sie auf den richtigen Weg zum nächsten Modul zu schicken.

Während blaue Gäste immer wieder eine kleinere Strecke fahren, wählen rote Gäste mit einer höheren Übelkeitstoleranz die andere – also die richtige und wichtige – Bahn, die zum nächsten Modul führt.

Um aber die vielen blauen Gäste in ihrer entspannten Bahn im Kreislauf zu halten, damit die roten Gäste im Modul den nötigen Fortschritt bringen können, müssen sie bei Laune gehalten werden.

Wie hat der Youtuber das Problem behoben? Marcel Vos zwingt die blauen Gäste einfach zu ihrem Spaß und hat einen Imbiss vorbereitet. Ist die Fahrt für die blauen Gäste beendet, werden sie an einem Foodtruck vorbeigeleitet.

Sobald eine Bank in der Nähe ist, setzen die Gäste sich hin und verspeisen ihr Gericht, werden glücklicher und stellen sich erneut an. So entsteht kaum Platz für einen roten Gast, der sich auch lieber in den Kreislauf der Blauen einreihen will. Sollten die Gäste unglücklich werden, bricht der Kreislauf und das System zusammen und die vielen Jahre können nicht mehr erreicht werden.

Was passiert am Ende der Fahrt? In einem Kommentar unter seinem Video hat Marcel Vos auch die Frage beantwortet, was denn mit den Fahrgästen passiere, sollten sie die ganzen Jahre durchgehalten haben. Ganz einfach: Der Wagen entgleist und explodiert.

Marcel Vos ist nicht der einzige Youtuber, der verrückte Projekte auf die Beine stellt. Ein Spieler von League of Legends hat eine ganze Masterarbeit über die besten Items des MOBAs geschrieben. Mit seinen Ergebnissen konnte er einen neuen OP-Champ finden: LoL-Spieler schreibt Masterarbeit über Items, jetzt hat er einen neuen OP-Champ gefunden