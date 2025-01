In einem Rollenspiel auf Steam entscheidet ihr, ob ihr ein listiger Dieb oder ein korrupter Politiker sein wollt

Ein neues Rollenspiel auf Steam will das Leben in einer römischen Stadt simulieren und euch so viele Wege wie möglich offenlassen, um diese zu navigieren – ob ihr den Raub eures Lebens begeht oder lieber in die Politik geht.

Von welchem Spiel ist die Rede? Gemeint ist Streets of Fortuna, ein neues Sandbox-RPG von Kitfox Games. Das sind auch die Publisher der Siedlungssimulation Dwarf Fortress, die auf Steam äußerst positive Wertungen einfährt. Dessen Entwickler standen bei Streets of Fortuna auch beratend zur Seite.

Streets of Fortuna simuliert das Leben in einer römischen Stadt um das Jahr 500 n. Chr. Die ist von der damaligen Hauptstadt des Oströmischen Reichs, Konstantinopel, inspiriert. Das Spiel simuliert den Tagesablauf von 1.000 Bewohnern, mit denen ihr interagieren könnt, um euch in der Stadt Fortuna euer Brot zu verdienen.

Einen Trailer zum Spiel seht ihr hier:

Leben wie im alten Konstantinopel

Was zeigt der Trailer? Optisch setzt das Spiel auf einen stilisierten Look, dafür soll die Welt aber sehr interaktiv ausfallen. Alles, was ihr in der Welt nicht niet- und nagelfest ist, könnt ihr mitnehmen – ob das Zeug bereits jemandem gehört, ist egal, solange ihr dabei nicht erwischt werdet.

In Fortuna lässt sich euer Lebensunterhalt aber nicht nur durch Diebstahl verdienen. Ihr könntet euch auch ein ehrliches Handwerk suchen und etwa Koch, Händler oder Priester werden. Laut Angaben der Entwickler auf Steam will man sich zum Release vor allem darauf fokussieren, das Gameplay als Dieb so spaßig wie möglich zu gestalten.

Die NPCs sollen, anders als in vielen anderen Rollenspielen, nicht bloß Kulisse sein: Redet, mit wem ihr wollt, fragt sie nach dem Weg oder folgt ihnen nach Hause, um herauszufinden, was das so für Leute sind. Dieses Wissen könnt ihr verwenden, um eine Person um den Finger zu wickeln – oder euch politische Vorteile zu verschaffen, falls ihr dem Herrn der Stadt auf unschöne Art Konkurrenz machen wollt.

Wann erscheint das Spiel? Einen Release-Zeitraum für Streets of Fortune gibt es derzeit noch nicht, es hat aber bereits eine Shop-Seite auf Steam.

