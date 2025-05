Das beliebteste Spiel der Welt hat mehr Spieler als Fortnite und alle Spiele auf Steam zusammen

Wenn man an die beliebtesten Titel denkt, dann fallen einem schnell Shooter wie CS2, PUBG auf Steam oder Fortnite ein, die hunderttausende Spieler gleichzeitig unterhalten können. Doch im Mai 2025 heißt das beliebteste Spiel der Welt anders.

Was ist das beliebteste Spiel der Welt? Gemessen an den höchsten zeitgleichen Spielern im Mai 2025 heißt der klare Sieger Roblox. Während zu Spitzenzeiten 2,5 Millionen Spieler Fortnite gespielt haben, schaffte es Steam, 11,8 Millionen Gamer zeitgleich in Spielen zu haben.

Roblox hingegen ließ im Mai zeitgleich 16,3 Millionen Spieler zocken und bietet damit mehr als Fortnite und alle Spiele auf Steam zusammen (via X.com). MeinMMO erklärt euch, warum Roblox so beliebt ist.

Hier könnt ihr den Trailer zu Roblox sehen:

Roblox ist nicht nur ein Spiel

Was zeichnet Roblox aus? Roblox ist, ähnlich wie Fortnite, inzwischen eine Plattform für unzählige Spiele. Aktuell beliebt ist dort zum Beispiel das Spiel mit dem echten Titel „[🌕] Einen Garten anbauen 🐔🧟‍♂️“ von Anbieter „The Garden Game“, das eine Art Idle-Garten-Simulation darstellt. Die Spieler bauen ihren eigenen Garten auf und dieser wächst und gedeiht auch offline. Ähnlich wie bei anderen Idle-Games loggen sich die Spieler nur gelegentlich ein und kümmern sich um die Verwaltung.

Der Titel ist auf der Plattform so beliebt, dass ihn bis 15:30 Uhr bereits 1,8 Millionen Spieler gespielt haben, nur an diesem Tag wohlgemerkt. Was Roblox auszeichnet, das ist die Vielzahl an Spielen, die eigenständig auf Roblox als Plattform laufen. So gibt es von MMORPGs über Shootern bis hin zu Rennspielen alle möglichen Genres und Spielvarianten auf der Plattform.

Achtung – Nicht alles ist an Roblox super! Bereits in der Vergangenheit war Roblox immer wieder in den Blickpunkt von Behörden geraten, weil lange nicht alle der dort verfügbaren Spiele so kindgerecht ausfallen, wie sie mit Blick auf die angepeilte Zielgruppe sein sollten.



Immer wieder gab es auch Berichte über Missbrauch von Kindern und sogar Klagen von Eltern gegen Roblox. Über einen besonders schlimmen Fall hatte MeinMMO berichtet:



Weshalb ist Roblox so beliebt? Viele der Spiele auf Roblox sind kostenlos und finanzieren sich durch Mikrotransaktionen. Dadurch kann jeder gratis in neue Spiele hereinschauen und jederzeit etwas Neues ausprobieren. Roblox dient deshalb als eine Art Freizeitpark, bei dem Spieler mit einer Anmeldung viele verschiedene Genres und Spiele ausprobieren können.

Viele Spieler haben auch eigene Communitys und Freunde, mit denen sie Roblox gemeinsam spielen. Statt bei jedem Titel neue Spieler finden zu müssen, ist es durch den Aufbau der Plattform sowie die vielen kostenlosen Inhalte leichter möglich, von Spiel zu Spiel zu wechseln.

Roblox ist also aktuell das beliebteste „Spiel", wobei man es eher als Plattform ähnlich wie Steam bezeichnen kann. Doch auch Steam und Fortnite zusammen schlägt Roblox im derzeitigen Vergleich ohne Probleme.