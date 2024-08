28-Jähriger ist ein Held im Kinderspiel Roblox – Wird als Pädophiler enttarnt, aber bleibt frei und entführt eine 15-Jährige

Das Spiel Roblox dient als Plattform, um andere Spiele zu entwickeln. Roblox richtet sich vor allem an Kinder. Ein 28-Jähriger war mit einer Variante von Sonic im Jahr 2020, während der Corona-Pandemie, sehr erfolgreich. Aber er macht viele Bemerkungen, die in Richtung „Pädophilie“ gingen und der Verdacht bestätigte sich auf die schlimmste Art.

Wer ist diese Person?

Der 28-Jährige war in Roblox als „DoctorRofatnik“ bekannt, eine Anspielung auf den Schurken aus Sonic, Doctor Ivo Robotnik. Er behauptete, er heiße eigentlich Jadon Shedletsky und sei der Bruder von John Shedletsky, dem Creative Director von Roblox. Das stellte sich später als Lüge heraus.

Während der Corona-Pandemie wurde sein Spiel innerhalb von Roblox, Sonic Eclipse Online, ein Renner und er wurde zum Star.

Aber schnell kam der Verdacht auf, dass mit DoctorRofatnik etwas nicht stimmt. Denn er sprach von jungen Mädchen, die ihm bei der Entwicklung halfen, als „Sex-Sklaven“. Er beschrieb sich selbst als „alter Mann mit Kindern im Keller“ und machte Vergewaltigung-Witze, wie Bloomberg berichtet.

28-Jähriger wird nach Vorwürfen gebannt, bleibt aber weiter im Spiel

Was war der Skandal? Im September 2020 wurden Screenshots veröffentlicht, in denen sich der 28-Jährige eindeutig auf unangebrachte Art gegenüber einer Minderjährigen äußerte. Auf den Screenshots sagte er:

„Du bist 12, ich erwarte, dass du ein wenig langsam in der Erziehung bist, aber bald werde ich dich über deine kühnsten Träume hinaus verderben.“

„Worte können nicht beschreiben, was ich mit dir machen will.“

„Du bist der Grund, warum ich hinter Gittern landen werde.“

Roblox sperrte daraufhin den Account von DoctorRofatnik, aber dessen Spiel blieb so lange online, bis SEGA selbst einschritt. SEGA wurde über den Fall von einem 22-jährigen Japaner informierten. Sie ließen das Fangame zu Sonic über eine Urheberrechts-Beschwerde Ende 2021 verschwinden.

DoctorRofatnik jedenfalls war über andere Accounts weiterhin bis in den Frühling 2022 aktiv, dann verschwand auch er. Wie Bloomberg schreibt, vermutete man in der Community, er könne sich etwas angetan haben.

0800/111 0 111 und 0800/11 0 22 an die Telefonseelsorge wenden – das ist bundesweit und kostenfrei.

Was wurde offiziell gegen den Mann unternommen? Roblox selbst sagte, man habe ihm dem Zentrum für vermisste und missbrauchte Kinder gemeldet. So wie Twitch das auch mit DrDisrespect getan hatte.

Ein YouTuber, der unter dem Namen Ruben Sim bekannt ist, wollte weitergehen und die Polizei einschalten. Aber die Polizei sagte, es gebe nicht genügend Beweise, um eine strafrechtliche Untersuchung einzuleiten.

15-Jährige verschwindet von zu Hause, fährt zu dem 28-Jährigen

Das wurde jetzt bekannt: Im Mai 2022 wurde ein 15-jähriges Mädchen aus dem US-Bundesstaat Indiana als vermisst gemeldet. Sie hatte mit ihren persönlichen Wertsachen den Staat verlassen, obwohl sie nicht das Geld dafür hatte. Das FBI erfuhr von ihrer Schwester, dass sie in Roblox mit einem Mann namens Jacob Shedletsky gesprochen hatte, der ihr Geschenke und Essen geschickt hatte.

Nach 8 Tagen wurde man das Mädchen in Paterson, New Jersey, gefunden. Das ist 1.100 Kilometer von Indiana entfernt, man fährt etwa 10 Stunden mit dem Auto. Dort fand man auch einen 28-Jährigen, Arnold Castillo, der sich als Jacob Shedletsky, Jadon Shedletsky und Doctor Rofatnik ausgegeben hatte. Der Mann hatte einem Uber-Fahrer 1.000 $ gezahlt, um das Mädchen von Indiana nach New Jersey zu bringen. Er gestand, mit ihr mehrfach in einer Zeitspanne von 8 Tagen Sex gehabt zu haben.

Der Täter beschreibt sein Opfer als talentierte Künstlerin, die zu Hause unglücklich war. Er bot an, ihr zu helfen.

„Der schlimmste Albtraum jedes Elternteils“

Eine Staatsanwältin beschrieb die Situation als „den schlimmsten Albtraum jedes Elternteils“: In den 8 Tagen war das Mädchen in einem gemieteten Raum neben seinem Apartment untergebracht und wurde wiederholt sexuell belästigt.

Die Schwester des Mädchens sagt, die 15-Jährige leide heute unter Depressionen, Angststörungen und könne weder ihr Zimmer verlassen, noch die Schule besuchen. Die Narben würden für immer bleiben.

Das FBI war erstaunt, zu erfahren, was Roblox-Spieler schon vor 18 Monaten ermittelt hatten.

Wie ging das aus? Der Mann wurde zu 15 Jahren Haft verurteilt.

Was für eine Diskussion folgt daraus? Die Seite Bloomberg kommt bei ihrem Bericht zum Ergebnis, dass Roblox zwar sagt, sie tun alles, um die Kinder zu schützen, dafür aber viel zu wenig Ressourcen aufbringt. Es fehle einfach an Personal, um so viele Kinder online vor Pädophilen zu schützen:

So habe Roblox 3.000 Moderatoren. Das sei viel zu wenig, gerade wenn man die Unternehmensziele erfüllen und sogar noch weiter wachsen wolle

Zum Vergleich: TikTok beschäftige hingegen 40.000 Moderatoren und sei bei den täglichen Nutzern lediglich 3-mal größer als Roblox

Bei Roblox widerspricht man diesem Vorwurf und sagt, der Bericht würde völlig falsch darstellen, wie man Nutzer allen Alters schützt. Der Bericht würde zudem die Komplexität des Problems vernachlässigen.

Dennoch sollen bei Roblox nun das Sicherheits-Programm überarbeitet und viele neuen Stellen geschaffen werden. Denn die Langlebigkeit und auch das langfristige Wachstum von Roblox hingen an der Fähigkeit, die Kunden zu schützen.

Das übergeordnete Schlagwort zu dem, was da ablief, ist „Grooming“ oder „Cybergrooming“. So heißt es, wenn sich Erwachsene an Kinder heranmachen, um sie zu sexuellen Handlungen zu bringen, zu denen sie gar nicht die Einwilligung geben können. Die GameStar hat sich in einem Report mit dem unangenehmen, aber wichtigen Thema beschäftigt: Tatort Fortnite und Co: Cybergrooming ist eine große Gefahr für Kinder, das kann dagegen helfen