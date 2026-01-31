Ich habe ein Ritter-Spiel auf Steam mehr als 50 Stunden gespielt und das nur in der kurzen Demo

MeinMMO-Autor Ody hat sich schon mehr als 50 Stunden in einem Spiel auf Steam mit Rittern duelliert (wobei, verprügeln lassen trifft es eher). Dabei war das nur die Demo! Das eigentliche Spiel kam nämlich jetzt erst raus.

Als ich mir die Tech-Demo zu Half Sword auf Steam im Juni 2025 heruntergeladen habe, wusste ich noch nicht, auf was ich mich da einlasse: Weder, dass es von Streamern wie Maximilian „HandOfBlood“ Knabe rauf und runter gespielt wird, noch, dass es auf Platz 10 der meistgewünschten Spiele auf Steam landet (laut steamdb.info, Stand 30. Januar 2026, 14:13 Uhr)

Ehe ich mich versah, hatte ich bereits über 10 Stunden in die Demo gesteckt – daraus sind inzwischen über 50 geworden. Dabei reden wir hier immer noch von einer Tech-Demo, die ja zumindest vom Inhalt her stark begrenzt ist. Das ändert sich jetzt allerdings.

Am 30. Januar 2026, knapp über zwei Jahre nach Release der Demo, erschien Half Sword tatsächlich – wenn auch erstmal nur im Early Access. Selbst dieser verspricht im Trailer allerdings eine Menge neuer Inhalte und Verbesserungen im Vergleich zur Demo.

Den Trailer zum Early-Access-Launch von Half Sword seht ihr hier:

Drei Spielmodi, jetzt mit noch mehr Abwechslung

In Half Sword stellt ihr euch euren Gegnern in der Arena, wo es – mit historisch akkuraten Waffen und Rüstungen aus dem Europa des 15. Jahrhunderts – ab ins Gemetzel geht. Im Vergleich zur Tech-Demo gibt es nun aber deutlich mehr unterschiedliche Szenarien für diese Kämpfe.

In der Demo habt ihr in zwei der drei Spielmodi, dem Gauntlet und dem Freien Modus, vor jeder Runde Karten gezogen. Diese entschieden über die Art des nächsten Wettkampfs, wie etwa einem Einzelkampf, einem 3vs3 oder „Jeder-gegen-Jeden“ mit vier Kämpfern.

Mit dem Early Access kommen neue Karten wie „First Blood“ (wer zuerst blutet, verliert) oder „Traps“ hinzu. Letztere schickt euch in einen Raum voller gefährlicher Fallen. Neue Waffen, Rüstungen und Maps gibt es ebenfalls.

Die Kämpfer (von der Community liebevoll „Willys“ genannt) sind keine Klone mehr: Sie haben jetzt unterschiedliche Gesichter, einige von ihnen sogar Haare! Auch optisch legt der Early-Access-Release also noch eine ordentliche Schippe obendrauf.

Das Kern-Gameplay fesselte schon als Tech-Demo

Das, was mich an Half Sword so gefesselt hat, ist das eigentliche Gameplay: Die physikbasierten Kämpfe, bei denen ihr die genauen Handbewegungen eurer Figur selbst beeinflusst, bieten sehr hohen Wiederspielwert. Kein Kampf spielt sich genau gleich und viel entscheidender als meine Waffe ist oft, wie geschickt ich sie einsetze.

Habe ich zu Beginn noch wild mit den Händen gefuchtelt, um auch nur irgendwas zu treffen, so habe ich mit der Zeit immer mehr dazugelernt – und es fühlt sich jedes Mal richtig gut an, Kämpfe mit einem schnellen Streich des Langschwerts zu beenden.

