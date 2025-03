Ein Jahr nach dem Launch auf PS5 startet ein Samurai-RPG auf Steam, aber die Reviews sind erschreckend schlecht

Nach einem Jahr PS5-Exklusivität erscheint ein Samurai-RPG auch auf dem PC. Die ersten Reviews von Spielern auf Steam fallen jedoch erschreckend schlecht aus – vor allem wegen der Performance.

Um welches Spiel geht es hier? Die Rede ist von Rise of the Ronin, dem Action-RPG von Entwickler Team Ninja, den Machern von Nioh und Ninja Gaiden. Das Spiel erschien bereits am 22. März 2024 für die PS5, am 11. März 2025 folgte nun der Release auf Steam.

Einen Trailer zum Spiel seht ihr hier:

Wie schlecht fallen die Reviews auf Steam aus? Dafür, dass das Spiel zum Release auf PS5 ziemlich gut ankam, fallen die jetzigen Reviews auf Steam sehr schlecht aus.

Die GamePro gab im Test damals 81/100 Punkten, auf Metacritic kommt die PS5-Version des Spiels auf einen Metascore von 76. Zum jetzigen Release ist die Stimmung deutlich schlechter: Nur 46 % der knapp 1.000 Reviews auf Steam fallen positiv aus.

Schlechte Performance verhagelt vielen den Steam-Release

Was ist das Problem an der PC-Version? Mit Abstand am häufigsten wird die schlechte Performance des Spiels auf dem PC kritisiert.

Nutzer TheJackyking schreibt auf Steam: „Ist es wirklich so schwer, keinen schlechten PC-Port zu machen? Stottern auf einer 4090 ist einfach … nein.“ Seine Review ist die erste, auf die Leute stoßen werden.

symsol schreibt in seiner Review auf Steam: „Es bricht mir das Herz, das zu sagen, aber ich kann das Spiel in seinem aktuellen Zustand einfach nicht empfehlen. Die Optimierung ist so schlecht, wie alle behaupten.“

MeePowoH würde ebenfalls gerne eine positive Review auf Steam dalassen, kann aber nicht: „Ich liebe Koei Tecmo und Team NINJA so sehr. Aber ich kann es wirklich nicht empfehlen. Das Kampf-Gameplay ist wie immer großartig, aber die Optimierung … Bitte, Team NINJA, sorgt dafür, dass es richtig läuft!“

Besonders tragisch ist, dass sich hinter der miesen Performance ein richtig gutes Spiel verbirgt. So loben jetzt schon viele Spieler das Gameplay. Die Technik scheint außerdem nicht für jeden gleichermaßen ein Problem darzustellen, es gibt also wohl Unterschiede je nach System (und in der Wahrnehmung, was denn mit „schlechter Performance“ gemeint ist).

