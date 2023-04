Riot verewig Profi-Spielerin in Valorant, die mit 21 tragisch verstarb

Am 25. April startete Episode 6, Akt 3 in Riots Shooter Valorant. Der dazugehörige Battle Pass enthält eine besondere Belohnung: Einen Spielertitel zum Gedenken an die verstorbene Spielerin Gizem “Luie” Harmankaya.

Was war das für eine Spielerin? Gizem “Luie” Harmankaya war eine türkische E-Sportlerin, die zuletzt für die Teams Galaktikos Sirens, Unknownpros Female und Vivace Vista gespielt hatte. 2022 hatte sie an den Valorant Game Changers teilgenommen.

Am 8. Februar 2023 wurde der Tod der 21-Jährigen bekannt gegeben. Harmankaya war infolge des verheerenden Erbebens in der Türkei und Syrien gestorben, nachdem sie fast 3 Tage lang unter den Trümmern begraben war.

Ihr Tod erschütterte die Valorant-Community. Viele Fans und Profi-Spieler würdigten Luie online, darunter auch der Leiter der EMEA Game Changers und Riot Games Turkey.

Nun können Spieler der E-Sportlerin mit einem ingame-Titel gedenken.

Valorant E-Sportlerin Luie bei Erdbeben in der Türkei verstorben

Riot ehrt Andenken an verstorbene Spielerin

Was ist das für ein Titel? Ein Spielertitel, der den Namen der 21-Jährigen trägt, wurde dem Battle Pass von Episode 6, Akt 3 hinzugefügt. Diese Titel werden in Lobbys und auf dem Spielladebildschirm unter dem Namen des Spielers angezeigt.

Wie kommt man an den Titel? Der “Gizem”-Titel ist als kostenlose Belohnung im Battle Pass enthalten. Spieler müssen es über Stufe 5 im Battle Pass schaffen, um sich den Titel sichern zu können.

Wie sehen die Reaktionen aus? Jo-Ellen Aragon, die Community-Managerin von Valorant, teilte das Tribut auf Twitter, nachdem der neue Battle Pass am 25. April live gegangen war. Sie nannte den Titel “eine ganz besondere Hommage”.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Spieler reagieren gerührt: In den Kommentaren finden sich zahlreiche Herzen, Emojis und Ws.

Coach Vixie schreibt: “Sie war so eine gute Spielerin und es war immer eine Freude, gegen sie anzutreten. Sie wird vermisst. Danke, dass ihr ein Tribut für sie hinzugefügt habt.”

Ceren bedankt sich: “Das bedeutet uns so viel. Aus tiefstem Herzen, danke.”

Jojo erklärt: “Vielleicht ändere ich meinen Titel aus V.1 ausnahmsweise mal zu diesem.”

Insbesondere die Tatsache, dass der Titel in der kostenlosen Version des Battle Pass enthalten ist, kommt gut an.

Gizem “Luie” Harmankaya wurde als erster Profi namentlich in Valorant verewigt, auch wenn der Hintergrund ein trauriger ist. Bereits im Oktober 2022 hatte man den an Krebs verstorbenen Spieler “Corbin” mit einem Gun Buddy, einem Waffen-Anhänger, geehrt. Der Gun Buddy war ebenfalls in der kostenlosen Version des Battle Pass enthalten.