Mächtige Gaming-Firma landete heißen Hit mit 63.500 Spielern auf Steam: Nun verglüht er leise

Der Battle-Royale-Hype ist wohl vorbei: Das muss auch Tencent merken, der mächtige Gaming-Riese aus China. 2018 startete deren Spiel „Ring of Eylsium“ auf Steam im Early Access durch, als Konkurrenz für Spiele wie H1Z1, Fortnite und PUBG: Im Dezember 2018 erreichte Ring of Elyisum nur wenige Monate nach dem Launch 63.435 gleichzeitige Spieler auf Steam. Nun gehen die Lichter aus.

Was ist das für ein Spiel?

Ring of Elyisum ist ein Free2Play Battle-Royale-Shooter, der von Aurora Studio entwickelt und von TCH Scarlet Limited herausgegeben wurde. Beide Firmen gehören zu Tencent, dem chinesischen Mega-Konzern, der auch in Riot Games (LoL) und zig anderen Studios seine Finger im Spiel hat.

Zu der Zeit, als Ring of Eylisum erschien, war der Battle-Royale-Hype durch Fortnite grade groß: Das Spiel setzte auf realistische Grafik und war stark Story-bezogen. RoE galt damals als Geheim-Tipp und echte Alternative zu PUBG.

Doch mit dem Hype um Battle Royale verging auch der Hype um das Spiel aus China. Jetzt schließt Tencent die Server zum Dezember 2023.

Das ist der Trailer zu Season 15:

PUBG-Alternative wurde heiß erwartet, war schnell vergessen

Wie hat sich das Spiel entwickelt? „Ring of Elysium“ ist eines der Spiele, die ihre erfolgreichste Zeit im Early-Access hatten (via steamcharts):

2018 im Early-Access hatte das Spiel auf Steam in der Spitze immer wieder mehr als 50.000 Spieler online. Die Spieler im Westen hatte etwa ein halbes Jahr auf den Steam-Start warten müssen: In China war das Spiel unter dem Namen „Europa“ schon länger bekannt.

2019 flachte der Erfolg ab: Der Release im Juli 2019 brachte keinen Aufschwung, da hatte das Spiel noch etwa 19.000 Spieler in der Spitze, doch die Zahlen sanken konstant weiter.

Im Juli 2020 hatte Ring of Eylsium noch 2.500 als Maximalwert bei den gleichzeitig eingeloggten Spieler: Diese Zahl konnte das Game ganz gut bis Oktober 2021 halten, doch dann war es vorbei.

Im November 2021 war Ring of Elysium das erste Mal bei den Peak-Zahlen unter 2.000 und konnte sich davon nicht mehr erholen.

Nach einem großen Erfolg zum Start gingen die Spielerzahlen massiv und nachhaltig zurück.

Server schließen zum 1. Dezember auf Steam

Das passiert mit dem Spiel: Das Spiel kann nicht mehr heruntergeladen werden. Die Server schließen am 1. Dezember.

Wer das Spiel installiert hat, kann es auf Steam bis zum Dezember weiterspielen und noch die Währung ausgeben, die man hat.

Tencent wollte auf den PUBG-Hype aufspringen

Das steckt dahinter: Der chinesische Gaming-Riese ist bekannt dafür, zu erkennen, wenn ein neues Spielkonzept Feuer fängt und davon zu profitieren. So hat man League of Legends in einer Mobile-Variante (Honor of Kings) in China riesig gemacht.

2017 erkannte Tencent offenbar, was für ein riesiges Potenzial in „Battle Royale“-Spielen wie PUBG steckt und wollte mitmischen.

Die Chinesen haben 2017 angeblich versucht, sich Bluehole, die südkoreanischen Entwickler, zu schnappen, aber das hat nicht so geklappt.

„Ring of Elysium“ war offenbar ein Versuch, ein ähnliches Spiel wie PUBG zu entwickeln, um von dem Hype zu profitieren:

Letztlich hat sich PUBG aber nicht im Westen durchgesetzt, der Hype um das Spiel ist 2017 und 2018 mit Fortnite verblasst.

Später werden die meisten Spieler, die „Ring of Eylisum“ gespielt haben, wahrscheinlich zu Spielen wie Call of Duty: Warzone gewechselt sein.

Spieler haben gute Erinnerungen an Shooter, aber es ist ein Spiel von früher

Wie wird das diskutiert? Der Shooter steht mit 79 % positiven Steam-Reviews solide da.

Viele sagen (via steam): Sie hätten eine gute Zeit mit dem Spiel gehabt, die dann aber auch irgendwann vorbei war. Vor allem eine Map ist vielen Spielern in guter Erinnerung geblieben: „Dione“.

Die meisten Leute, die sich zum Ende von Ring of Elysium äußern, klingen etwas bedrückt, aber für viele ist es wohl ein Spiel, das sie in der Vergangenheit mit Freunden gespielt haben und an das sie gute Erinnerungen haben – aber bei den meisten scheint der letzte Besuch einige Jahre her zu sein.

Ein Kommentar fasst es gut zusammen: „GG WP you will be missed“.

Mehr zum Spiel:

Darum zählt Ring of Elysium jetzt für viele als Geheimtipp